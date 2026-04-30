Las nuevas terapias para la obesidad: El desafío sanitario que proyecta 14 millones de afectados para 2030

Hay un dato que preocupa en la salud pública. Según informes internacionales, un 83% de la población en Chile tiene un Índice de Masa Corporal (IMC) elevado, o en simple, tiene sobrepeso. Una verdadera pandemia oculta que hoy en día cuenta con alternativas para combatirla.

“Tratar preventivamente, por ejemplo, retrasa hasta cinco años el momento de diálisis de un paciente. Lo que buscamos justamente es que se tienda este puente de comunicación con los distintos actores como para que vean que tratar preventivamente evita justamente un costo aún mayor para el sistema de salud y para esos pacientes y sus familias con las complicaciones”, explica la Dra. Milagro Sosa, Directora Médica de Novo Nordisk Chile.

Y es que el objetivo del encuentro organizado por la farmacéutica fue precisamente compartir experiencia en la salud pública sobre el uso de nuevas tecnologías para poder enfrentar las patologías derivadas del sobrepeso. Al respecto, la Dra. Pilar Musalem, médico especialista en nefrología del Hospital Carlos Van Buren, señala que “los pacientes no solo bajan de peso, sino que también va mejorando progresivamente el funcionamiento renal. Entonces, realmente hemos visto que hemos retrasado el ingreso a diálisis en bastantes pacientes”.

Desde retrasar una diálisis a mejorar la salud cardiovascular, todo gracias a la nueva terapia GLP-1, enfocada en la pérdida de peso. Sobre este tipo de tratamiento, el Dr. José Torres, cardiólogo del Hospital Regional de Antofagasta, afirma que “este tipo de moléculas como la semaglutida tienen un efecto que es mucho más allá. Tiene beneficio renal, tiene protección cardiovascular para disminuir eventos que son muy frecuentes en nuestra población como el infarto agudo al miocardio y los accidentes cerebrovasculares”.

La implementación en el sistema público, según lo expuesto en el encuentro, ha traído beneficios de costo-efectividad importantes. El Dr. Luis Toro, nefrólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, sostiene que “estas terapias han demostrado beneficio de disminuir el tiempo de desarrollo de eventos cardiovasculares y renales y a prolongar el tiempo que un paciente puede vivir sin necesidad de terapia de reemplazo renal o diálisis. Por lo tanto, identificar al paciente y tratarlo adecuadamente nos va a permitir ahorrar años de pacientes que están en diálisis, años de mortalidad, años vida perdidos y mejorar nuestra calidad y mejoría expectativa de vida”.

Los problemas del sobrepeso, que desde World Obesity Atlas se proyectan que para 2030 afectarán a 14 millones de chilenos, requieren una mirada integral. La directora médica de Novo Nordisk Chile añade que “Chile lamentablemente tiene una estadística bien complicada. El 83% de la población vive con sobrepeso u obesidad, y la diabetes es un problema que todavía aqueja a miles y miles de pacientes. Lo que queremos justamente es tender un puente en el que mostremos nuestra innovación y soluciones que han implementado otros hospitales para hacer accesible este tipo de medicaciones”.

Finalmente, los expertos coinciden en que esta enfermedad se debe tratar como una condición crónica, en donde no solo se debe utilizar la más alta tecnología, sino también acompañar al paciente en un cambio de estilo de vida. Todo para enfrentar una amenaza latente y que se proyecta como el principal desafío sanitario en los próximos años.