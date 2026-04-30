“Tengo un gran equipo de ministros”: Presidente Kast descarta cambio de gabinete y cuestiona “no sé por qué todo el mundo opina por mí”

Este jueves, el Presidente José Antonio Kast respaldó a su gabinete en medio de diversos cuestionamientos, luego de un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que recomendó revisar, ajustar e incluso “descontinuar” programas públicos, en la antesala de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

A esto se suma un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que instruyó un proceso disciplinario vinculado a publicaciones en redes sociales que aludían a un “Estado en quiebra”.

En paralelo, se conocieron los recientes dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien en Radio Infinita manifestó su negativa a realizar recortes presupuestarios en programas de su cartera, medida impulsada por el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz. “No. Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe; yo me debo a él y a los chilenos”, afirmó.

En ese contexto, reiteró que no se quitará ningún derecho social; sin embargo, subrayó la importancia del buen uso de los recursos, tanto en el proceso de licitación como en su distribución a las personas.

Asimismo, deslizó una reflexión respecto de este debate: “No debería dar pie para que algunas voces en la política digan que se va a terminar todo; lo decían cuando era candidato (…) Lo dijeron también cuando competí con Gabriel Boric: ‘si gana la derecha se van a terminar todos los beneficios sociales’. Y en esta campaña volvían a repetir lo mismo. Nosotros fuimos muy claros: vamos a ordenar. Algunos se ponen nerviosos cuando escuchan la palabra orden, porque en el desorden cunden los malos hábitos”.

“Algunos incluso decían: ‘se va a cortar la PGU’. No se va a cortar la PGU, no se va a cortar la alimentación, no se van a cortar las becas. Pero en política, muchas veces, las malas artes de la comunicación priman y se utiliza esto como una acción política”, agregó sobre las diversas reacciones que generó el oficio de la Dipres.

Consultado en el programa Palabra de Radio, de Genial Media, sobre un eventual cambio de gabinete en los próximos días o meses, descartó realizar ajustes ministeriales y aseguró que “estoy muy tranquilo, tengo un gran equipo de ministros”.

“Hay debates y discusión, pero de ahí a decir que hay una crisis o que va a haber un cambio de gabinete… Yo no sé por qué todo el mundo opina por mí. Todos sacan grandes teorías: algunos dicen que el gabinete no tiene peso político; otros, que no habrían hecho esto por la bencina; otros, que cómo se nos ocurre eliminar la contribución para la primera vivienda. Existe un ambiente de mucho comentario, pero lo más fácil sería que alguno de los que comenta me escriba y me diga: ‘¿vas a cambiar el gabinete?’. Y yo le diría: no voy a cambiar el gabinete”, concluyó.