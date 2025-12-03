¿Por qué es feriado este 8 de diciembre?
Por CNN Chile
03.12.2025 / 08:11
Descubre por qué el 8 de diciembre es feriado en Chile y qué significa esta fecha dentro del calendario nacional.
Quedan pocos días para que en Chile se viva un nuevo feriado: el lunes 8 de diciembre.
Aunque muchas personas aprovechan la jornada para descansar o adelantar actividades de fin de año, el origen de este festivo tiene un trasfondo religioso profundamente arraigado en el país.
¿Qué se conmemora el feriado del 8 de diciembre en Chile?
- El feriado recuerda el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, una instancia de gran relevancia para la religión católica.
- Este feriado data de 1915, cuando se aprobó la Ley 2.977 durante el gobierno de Ramón Barros Luco.
- Según el Vaticano, el 8 de septiembre se conmemora el nacimiento de la Santísima Virgen María, pero nueve meses antes —el 8 de diciembre— tiene lugar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, fecha en que se recuerda el instante en que ella pasó a existir, es decir, su concepción en el vientre materno.
- Esta fiesta fue establecida en 1476 por el Papa Sixto IV, mientras que Clemente XI la hizo universal en 1708.
Revisa todos los feriados que quedan para el 2025
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)