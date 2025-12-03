Descubre por qué el 8 de diciembre es feriado en Chile y qué significa esta fecha dentro del calendario nacional.

Quedan pocos días para que en Chile se viva un nuevo feriado: el lunes 8 de diciembre.

Aunque muchas personas aprovechan la jornada para descansar o adelantar actividades de fin de año, el origen de este festivo tiene un trasfondo religioso profundamente arraigado en el país.

¿Qué se conmemora el feriado del 8 de diciembre en Chile?

El feriado recuerda el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María , una instancia de gran relevancia para la religión católica.

Este feriado data de 1915 , cuando se aprobó la Ley 2.977 durante el gobierno de Ramón Barros Luco.

8 de septiembre se conmemora el nacimiento de la Santísima Virgen María, pero nueve meses antes —el 8 de diciembre — tiene lugar la solemnidad de la Inmaculada Concepción , fecha en que se recuerda el instante en que ella pasó a existir, es decir, su concepción en el vientre materno. Según el Vaticano , else conmemora el nacimiento de la Santísima Virgen María, pero nueve meses antes —el— tiene lugar la, fecha en que se recuerda el instante en que ella pasó a existir, es decir, su concepción en el vientre materno.

E sta fiesta fue establecida en 1476 por el Papa Sixto IV, mientras que Clemente XI la hizo universal en 1708.

