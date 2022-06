La ex presidenta Michelle Bachelet tampoco asistirá a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional que se realizará el próximo lunes 4 de julio.

La fundación Horizonte Ciudadano confirmó a CNN Chile que Bachelet no acudirá al certamen oficial, debido a una incompatibilidad con su agenda, esto luego de tener una actividad al día siguiente del evento de cierre de la Convención, por lo que la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos no vendrá a Chile en dicha fecha.

De este modo, la ex presidenta se suma a la lista de los ex jefes de Estado que no asistirá al cierre y entrega del borrador de nueva Constitución.

Lee también: Senador Espinoza en Tolerancia Cero: “El ministro Jackson nos fue a notificar que el Senado se terminaba en 2026”

Esto luego que, durante la mañana de este lunes, Sebastián Piñera declinó ser partícipe del evento, debido a que “la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes, no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país”.



Por esta razón, “al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”, afirmó, haciendo referencia a Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Es así como ninguno de los ex jefes de Estado participará en el evento del órgano redactor.