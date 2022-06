En una nueva edición de Tolerancia Cero, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, se refirió a diversos temas de la contingencia política, entre ellos el proceso constituyente y el fin del Senado.

En ese sentido, sostuvo que el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson: “Nos fue a notificar, en una reunión de almuerzo donde estaban todos los senadores, de que el Senado se terminaba en 2026. Eso a dos meses, cuando ni siquiera estábamos en una posición de saber que era lo que iba a ocurrir con el Senado”.

Lee también: Ministra Rojas en Tolerancia Cero: “Llevamos décadas en algunas localidades de Chile pagando el costo de un desarrollo sucio”

En esa línea y sobre su voto en el Plebiscito de Salida señaló que a pesar de que no votará por la opción rechazo, “no me voy a quedar callado para decirle a todo Chile ‘votemos apruebo con los ojos cerrados’, si hay cosas que todavía me preocupan”.

Respecto a la macrozona sur, el parlamentario indicó que “soy un convencido que un Estado de Excepción Total es necesario”.

1.- “El ministro Jackson nos fue a notificar que el Senado se terminaba en 2026”

“El ministro Jackson nos fue a notificar, en una reunión de almuerzo donde estaban todos los senadores, de que el Senado se terminaba en 2026. Eso a dos meses, cuando ni siquiera estábamos en una posición de saber que era lo que iba a ocurrir con el Senado”.

“Aquí no es un tema de Jackson- término del Senado. Lo que hemos reclamado como senadores es que nosotros queremos un Gobierno, del cual somos parte, donde la agenda legislativa esté más en la atención de los problemas que hoy día Chile tiene y que pasan por la seguridad”.

#ToleranciaCero | Senador Fidel Espinoza: "El ministro Jackson nos fue a notificar que el Senado se terminaba en 2026". 📡 En vivo: https://t.co/prKIrqzSGq pic.twitter.com/XkpOploRge — CNN Chile (@CNNChile) June 20, 2022

2.- “No me voy a quedar callado para decirle a todo Chile ‘votemos apruebo con los ojos cerrados'”

“Yo soy un hombre de izquierda, hijo de un ejecutado político, no podría votar rechazo claramente. Pero no me voy a quedar callado para decirle a todo Chile ‘votemos apruebo con los ojos cerrados’, si hay cosas que todavía me preocupan”.

“Nosotros andamos en la calle, nosotros conversamos con los pescadores, con los pequeños agricultores que están preocupados porque en la nueva Constitución se habla de que los animales ahora van a ser considerados seres sintientes. O sea, para los campesinos de mi zona, eso va a significar que una yunta de bueyes no va a poder ser utilizada en el campo porque va a ser maltrato animal”.

#ToleranciaCero | Senador Fidel Espinoza: "Yo soy un hombre de izquierda, hijo de un ejecutado político, no podría votar rechazo claramente. No me voy a quedar callado para decirle a todo Chile 'votemos apruebo con los ojos cerrados'". 📡 En vivo: https://t.co/prKIrqzSGq pic.twitter.com/H1HgEymCFM — CNN Chile (@CNNChile) June 20, 2022

Lee también: Ministra Hernando por cierre de fundición Ventanas: “Fue una decisión valiente que el presidente toma probablemente el mismo día”

3.- “No estoy de acuerdo con el cierre de Ventanas”

“No estoy tan de acuerdo con el cierre de Ventanas porque si no tendríamos que cerrar muchas industrias que contaminan en Chile”.

“En mi región, si fuera por los temas medioambientales, ¿qué tendría que pasar con las salmoneras? Yo no quiero que cierren las salmoneras porque generan empleo, trabajo, pero tenemos que luchar desde el Gobierno para invertir en que se mejoren los niveles de fiscalización”.

#ToleranciaCero | Senador Fidel Espinoza: "No estoy de acuerdo con el cierre de Ventanas". 📡 En vivo: https://t.co/prKIrqzSGq pic.twitter.com/qV2q2gsuRd — CNN Chile (@CNNChile) June 20, 2022

4.-“Soy un convencido que un Estado de Excepción Total (en la macrozona sur) es necesario”

“Soy un convencido que un Estado de Excepción Total (en la macrozona sur) es necesario porque hay que ponerse en los zapatos de la gente que allá vive y que está pasándolo pésimo por el temor, porque hay multi crimen”.

“Los recuerdos que tengo de los militares, eran apuntando a mi mamá cuando yo tenía tres años, cuando iban a allanar mi casa día por medio. (…) Por lo tanto, yo tendría que tener una concepción para la lógica de los que me critican, incluso desde mi partido, que esta persona tiene que ser anti militares. Los militares no son nuestros enemigos”

#ToleranciaCero | Senador Fidel Espinoza: "Soy un convencido que un Estado de Excepción Total (en la macrozona sur) es necesario". 📡 En vivo: https://t.co/prKIrqzSGq pic.twitter.com/Gfk24CRDNT — CNN Chile (@CNNChile) June 20, 2022

Lee también: Gobernador Claudio Orrego: “Soy de las personas que apoyó entusiastamente al apruebo y mi inclinación natural es a tratar de aprobar”

5.- Sobre eventual postulación a Cámara de las Regiones: “Esa decisión se adoptará en el momento en que Chile lo haya definido”

“Me he ganado el respaldo ciudadano en la calle y esa decisión se adoptará en el momento en que Chile lo haya definido”.

-¿No le cierra la puerta ni a la Cámara de las Regiones ni al Congreso de Diputadas y Diputados?

-Ni tampoco a la universidad.