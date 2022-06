En una nueva edición de Influyentes de CNN Chile, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), se refirió a su voto de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En entrevista con Paula Escobar, Orrego manifestó que a pesar de ser un crítico del proceso constituyente: “Yo me inclino más a aprobar”.

“Soy de las personas que está leyendo el borrador, cosa que invito a todos los televidentes a hacer porque creo que en Democracia, el voto no solamente tiene que ser libre y secreto, sino que también informado. Soy de las personas que apoyó entusiastamente al apruebo y mi inclinación natural es a tratar de aprobar, eso no lo quiere desconocer y estoy viendo obviamente el texto porque además, como soy muy crítico del proceso, creo que los excesos, el sectarismo, la descalificación que hubo en el proceso constituyente enloda y empaña y genera una suerte de duda sobre el texto mismo”, señaló.

Asimismo, a pesar de que sinceró que existen cosas que le preocupan, sostuvo que el texto, “me parece que es una Constitución del siglo XXI”.

“Hay cosas que me preocupan y cosas que me encantan. Siempre he creído en un Estado social y democrático de derecho, hay gente que le molesta lo plurinacional, yo lo propuse cuando fui precandidato presidencial, fui el primer precandidato presidencial que lo propuse, así que estoy feliz de que esté ahí y me encanta que sea un Estado ecológico también y regional”, expresó.

Respecto a las definiciones de su partido, el gobernador precisó que: “Creo que mucha gente que está por el rechazo abiertamente, que no es mi caso, y que dice que ellos están con la mejor de las voluntades para reformar, todavía no han pasado la prueba de la blancura. Y la prueba de la blancura es que aprueben la reforma del senador Walker con la senadora Rincón de los 4/7 porque sino nadie les cree. Tuvimos 30 años donde efectivamente un sector del país, tenía el sartén por el mango y tenía el veto a cualquier reforma sustantiva. Y hoy día quieren que nosotros creamos que la mejor manera de mejorar el texto constitucional es confiar en que ellos ahora sí que entendieron lo que quería el país. A mí por lo menos, me cuesta creerlo”.

“Es mucho más creíble la posibilidad de aprobar para mejorar que la de rechazar para mejorar”, agregó.

En esa línea, sostuvo que “yo no sé si el partido va a ser capaz de tener una voz única en esta materia porque hace mucho rato respecto de este tema, en particular ha habido posturas polares. Hay gente que dijo amén y apruebo antes de que se presentara el texto y hay gente que dijo rechazo casi al inicio. Entonces tú dices que frente a eso, quizás la libertad de acción es un camino”.

“Reconozco que en lo personal voy a tomar una decisión como gobernador, pensando en el bien de mi región, pensando en el bien de mi país y no sé si estaría dispuesto en este tema a asumir una instrucción de partido”, zanjó.