Los mitos sobre el TOC: Entre el 2 y 3 % de los chilenos sufre algún grado

Por CNN Chile

13.08.2025 / 11:40

En Entrevistas CNN, Tomás Miño Landon, director y presidente de la Fundación Hablemos de TOC, entregó detalles sobre este padecimiento.

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo, más conocido como TOC, es una condición de salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo.

En Chile, se estima que afecta entre un 2% y un 3% de la población, lo que equivaldría a entre 500 mil y 600 mil personas, de acuerdo con datos dados por Unicef.

Los mitos que envuelven al TOC

En Entrevistas CNNTomás Miño Landon, director y presidente de la Fundación Hablemos de TOC, sostuvo que se ha visto un “aumento en la sintomatología obsesiva compulsiva, sobre todo pospandemia, que hemos visto que la gente ha tenido más de conciencia por el tema de la limpieza, la contaminación, etc., pero también porque el tema ha estado más en la palestra”.

“Está catalogada como una de las 10 enfermedades más discapacitantes del mundo y eso es porque, cuando no es tratada a tiempo, se ha visto que puede afectar el día a día, el funcionamiento de la persona y eso hace que pueda, por ejemplo, alterar el funcionamiento laboral, en los niños el colegio, afecta muchas situaciones”, complementa el especialista.

