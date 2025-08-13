Walmart le gana round judicial a Unimarc: Justicia rechaza demanda por campaña protagonizada por el “Tío Emilio”

SMU, matriz de Unimarc, había acusado una "competencia desleal" por parte de Lider, en una campaña donde se comparaban boletas de ambos supermercados.

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó una sentencia de del 19° Juzgado Civil de Santiago, y rechazó una demanda por competencia desleal presentada por SMU, matriz de los supermercados Unimarc, en contra de Walmart Chile, matriz de Lider.

¿El motivo de la acción judicial? Una campaña publicitaria de nombre “Total + bajo” dada a conocer en 2019 y protagonizada por el periodista Emilio Sutherland.

Según lo detallado por Diario Financiero, se apuntaba a Walmart por una comparación en las boletas con precios de productos entre diferentes supermercados.

Por este motivo, SMU acusó una “falta de rigurosidad”. Además, sostenían que dicha comparación no era “veraz ni demostrable, e induce a error al consumidor respecto de los precios”.

A pesar que el tribunal de primera instancia había acogido parcialmente la demanda de SMU, finalmente la Corte de Santiago revocó la sentencia.

En su fallo, el tribunal argumentó que “de acuerdo con lo que ha podido tenerse por probado, no existe una ‘desviación de clientela’. No hay antecedente que permitan tenerla por justificada. Luego, si no existe tal efecto, menos puede haber lugar a conductas ilícitas que se hubieran desplegado para ese fin”.

“En este caso, a lo más, lo que podría existir es un comportamiento antiético, contrario a las ‘buenas costumbres’ para posicionarse en el mercado y hasta formas de publicidad que pudieran juzgarse engañosas, incorrecciones que no alcanzan a erigirse en conductas que el derecho obligue a reprimir”, acotó.