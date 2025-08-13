Menor resulta quemado por bomba molotov en incidentes en el liceo Lastarria: Además se encontró sangre en el establecimiento

Desde Carabineros detallaron que desconocen el paradero del herido, a quien se le habría quemado el cuello.

Durante la mañana de este miércoles se produjeron una serie de incidentes en la vía pública en plena avenida Providencia, a la altura del liceo José Victorino Lastarria.

Según antecedentes policiales, en medio de la situación un menor de edad habría resultado quemado, aunque se desconoce su paradero actualmente.

La capitán Susana Saenz, de la 19° comisaría de Providencia, detalló que habría resultado herido luego que “se expande la combustión de una bomba molotov y al parecer se quema el cuello. De momento no sabemos donde se encuentra la víctima”.

Además, relató que “en el ingreso al liceo hay sangre, al parecer, de un alumno. Personal COP se dio cuenta que a uno de los alumnos le saltó (material incendiario)”.