País educación

Menor resulta quemado por bomba molotov en incidentes en el liceo Lastarria: Además se encontró sangre en el establecimiento

Por CNN Chile

13.08.2025 / 11:36

{alt}

Desde Carabineros detallaron que desconocen el paradero del herido, a quien se le habría quemado el cuello.

Durante la mañana de este miércoles se produjeron una serie de incidentes en la vía pública en plena avenida Providencia, a la altura del liceo José Victorino Lastarria.

Según antecedentes policiales, en medio de la situación un menor de edad habría resultado quemado, aunque se desconoce su paradero actualmente.

La capitán Susana Saenz, de la 19° comisaría de Providencia, detalló que habría resultado herido luego que “se expande la combustión de una bomba molotov y al parecer se quema el cuello. De momento no sabemos donde se encuentra la víctima”.

Además, relató que “en el ingreso al liceo hay sangre, al parecer, de un alumno. Personal COP se dio cuenta que a uno de los alumnos le saltó (material incendiario)”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Deportes Con una novedad: Así formará la U contra Independiente por los octavos de final ida de Sudamericana
Fonasa al 83%: Expertos sugieren dos cambios clave "para evitar el colapso del sistema"
Walmart le gana round judicial a Unimarc: Justicia rechaza demanda por campaña protagonizada por el "Tío Emilio"
Los mitos sobre el TOC: Entre el 2 y 3 % de los chilenos sufre algún grado
Menor resulta quemado por bomba molotov en incidentes en el liceo Lastarria: Además se encontró sangre en el establecimiento
Vallejo critica dichos de Kast sobre el Congreso: “No nos sorprende que desprecie el Parlamento”