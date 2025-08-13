Vallejo critica dichos de Kast sobre el Congreso: “No nos sorprende que desprecie el Parlamento”

La ministra vocera de Gobierno respondió a las declaraciones del abanderado republicano, quien aseguró que el Congreso “no es tan relevante”. Recordó que Kast fue diputado durante 16 años “sin hacer nada muy relevante” y lo acusó de rechazar proyectos clave en seguridad y transparencia.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó duramente las recientes declaraciones de José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, quien afirmó que el Congreso “no es tan relevante” para el país.

¿Qué dijo Camila Vallejo?

“No nos sorprende que desprecie el Parlamento, estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante en el Parlamento, siendo diputado”, señaló en entrevista con CNN Chile Radio.

Vallejo defendió la importancia del trabajo legislativo y recordó que, en su trayectoria parlamentaria, Kast “rechazó iniciativas relevantes para la seguridad, la transparencia y la probidad”.

Entre ellas, mencionó proyectos como la ley de control de armas y la ley de transparencia en el financiamiento de la política.

“Despreciar el Parlamento es despreciar una institución que representa la voluntad popular y que es clave en una democracia. Que alguien que aspiró y aspira a dirigir el país diga que no es relevante, no solo es preocupante, sino que también es incoherente con su propia historia política”, añadió la vocera.