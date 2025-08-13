Kast tras polémica por sus dichos sobre el Congreso: Asegura que va a “cumplir con la Constitución y las leyes”

El candidato presidencial republicano había asegurado que "el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la polémica producida tras sus dichos sobre el Congreso Nacional.

Durante su exposición en el seminario de Moneda Patria Investments 2025, Kast aseguró que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica”.

Sus dichos generaron críticas en el oficialismo y en sectores de la oposición. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró sobre el tema que la declaración del abanderado republicano “obviamente merece ser rectificada y aclarada. Porque finalmente en democracia tienen que haber contrapesos“.

Respecto a esta situación, el propio Kast señaló que “cuando uno se postula a Presidente es para hacer el trabajo. Hoy ya tenemos una autoridad contralora que, con las mismas normas, ha cambiado gran parte de los destinos de Chile. Hay falsedades respecto a licencias falsas, hay situaciones muy complejas en el mal uso de los recursos públicos. Durante ocho años tuvimos un ente contralor que no hizo su trabajo; hoy llega una nueva contralora que sí hizo el trabajo. Yo le diría al gobierno: ‘Hagan la pega, hagan el trabajo'”.

Del mismo modo, aseguró que “jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Fui parlamentario, al igual que el señor Elizalde. Creo que él tiene claro cuándo existen campañas de desprestigio y de mentiras“.

“Quedan poco más de cien días para la segunda vuelta, y las campañas de mentiras, difamaciones, noticias falsas, titulares falsos —de los cuales algunos se toman para después hacer campañas de desprestigio— están recién comenzando. Por lo tanto, decirle al ministro Elizalde: ‘Haga la pega, preocúpese de lo que a usted le corresponde‘”, remató.