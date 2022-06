El ex presidente Sebastián Piñera comunicó que no asistirá al acto final de la Convención Constitucional.

A través de una carta, el ex mandatario reflexionó sobre el rol de la Constitución: “Deben ser el gran marco de unidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos”.

“La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la casa de todos”, manifestó.

Posteriormente, argumentó que “la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país“.

De este modo, confirmó que “al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”, haciendo referencia a sus pares Ricardo Lagos y Eduardo Frei, quienes tampoco asistirán a la ceremonia.

En tanto, Michelle Bachelet no podrá participar al acto debido a problemas de agenda: tiene pactado un consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.