Autoridades presentan plan de seguridad para Fiestas Patrias y refuerzan llamado a no manejar si se consumirá alcohol

Entre el 18 y el 21 de septiembre habrá operativos de fiscalización en puntos de alto flujo vehicular.

Este lunes, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, presentaron el plan de seguridad para las Fiestas Patrias.

Durante toda la semana, las autoridades y los equipos estarán fiscalizando y realizarán más de 8 mil operativos de alcotest y narcotest en las distintas rutas del país.

El subsecretario remarcó que “es responsabilidad de todos prevenir y resguardar que nadie que consuma alcohol tome las llaves. Y si estamos viendo que alguien lo va a hacer, también somos responsables de decirlo y evitarlo”.

Lee también: Preocupante radiografía del consumo de alcohol y conducción previo al 18: Autoridades llaman a disfrutar con responsabilidad

“No podemos seguir mirando para otro lado cuando ocurren este tipo de irresponsabilidades que terminan en tragedias que tenemos que lamentar”, añadió.

También habrá más de 550 operativos de fiscalización entre el 18 y el 21 de septiembre en puntos de alto flujo vehicular y se reforzará el transporte público cercano a las principales fondas de la ciudad y terminales de buses.

Por su parte, el alcalde subrayó que “la idea es tener una mano amable que incentive la celebración de septiembre y disfrutar nuestro maravilloso país y nuestra maravillosa comuna, y una mano muy dura con aquellos que irresponsablemente ponen en riesgo la vida propia y la vida del resto en nuestro país”.

“El llamado es a la responsabilidad, al cuidado de los vecinos, a pasarlo bien y también dar la señal de que los vamos a pillar si cometen la irresponsabilidad de poner en riesgo a cualquier vecino”, añadió.