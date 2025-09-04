Preocupante radiografía del consumo de alcohol y conducción previo al 18: Autoridades llaman a disfrutar con responsabilidad

El estudio de Aprocor reveló que 4 de cada 10 chilenos reconoce que tiene familiares o amigos que manejan habitualmente bajo los efectivos del alcohol.

Una radiografía de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor) sobre consumo de alcohol y conducción durante las Fiestas Patrias, reveló una realidad preocupante.

Entre las excusas más comunes de quienes manejan tras beber lo hacen porque “nunca me ha pasado nada” (57%), “se puede en tramos cortos” (47%) y “curado manejo mejor” (38%).

Además, 4 de cada 10 chilenos reconoce que tiene familiares o amigos que manejan habitualmente bajo los efectivos del alcohol, mientras que un 73% cree que los chilenos no tienen temor a los riesgos de subirse al auto de alguien que ha consumido alcohol.

El sondeo demuestra, lamentablemente, que a pesar de campañas de prevención, aún hay personas que aseguran que manejan mejor si lo hacen bajo la influencia del alcohol.

De todos modos, las autoridades volvieron a hacer un llamado a celebrar este 18, pero a hacerlo con responsabilidad.

Cabe recordar que el 2024 murieron 70 personas debido a accidentes de tránsito durante los cinco días de las Fiestas Patrias.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, comentó que “ad portas de este 18 de septiembre en que aumenta la fiesta, en que aumenta la movilidad y la cantidad de personas que consumen alcohol, es fundamental poder transmitir que el conducir y el alcohol no son compatibles”.

El año pasado 70 familias “al final del 18 tenían un integrante menos” y “esta es una tragedia que no nos puede dejar indiferentes y tenemos que entender que es un riesgo que nos puede a ocurrir si decidimos conducir bajo los efectos del alcohol”.

Por su parte, el teniente coronel Eduardo Paredes, de la SIAT de Carabineros, hizo un llamado a “todos los usuarios de las vías, ya sea como conductor, pasajero o peatón, a que respeten las normas del tránsito, que conduzcan a una velocidad razonable y prudente, que les permita poder controlar su vehículo”.