Plan Retorno: Sauerbaum asegura que “no tendrá un tope” de beneficiarios y que los inmigrantes aceptados podrán volver de manera regular

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó en CNN Prime los lineamientos del Plan Retorno, una iniciativa que busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes irregulares que se encuentran en el país.

En ese contexto, señaló que esta iniciativa funcionará bajo un “periodo abreviado” y que se dará a conocer un procedimiento para las personas que se acojan al Plan Retorno. Asimismo, indicó que, tras abandonar el país, podrán regresar “de manera regular” en un plazo determinado.

Además, detalló que el Plan Retorno funcionará durante 180 días, equivalentes a seis meses.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si existe algún cupo determinado, afirmó que “no existe un tope” y estimó que cerca de 252 mil personas podrían postular al beneficio, quienes actualmente se encuentran empadronadas.

Al preguntarle especto de si esta medida se asemeja a un proceso de regularización masiva, manifestó que “no lo estamos haciendo, sino que vamos a facilitar que se cumpla la ley”.

#CNNPrime | Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, por “Plan de Retorno”: “Haber hecho una regularización implicaría no pedirles que salgan”@tv_monica

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#CNNPrime | Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, por “Plan de Retorno”: “No hay un tope de cupo. Ojalá todas las personas irregularidades puedan tomar este beneficio”@tv_monica

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¿Cuáles serían los requisitos para volver a Chile tras acogerse al Plan Retorno?

Según explicó Sauerbaum, para optar a un reingreso a Chile se deberá acreditar arraigo familiar, contar con un contrato de trabajo, presentar las cotizaciones previsionales de los últimos 12 meses y no haber cometido delitos en Chile ni en el país de origen (acreditado con certificado de antecedentes de ambos países).

#CNNPrime | Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, por promesa de excluir a migrantes irregulares del sistema de salud pública: “En la medida que nosotros produzcamos un ordenamientos, esas medidas serán innecesarias”@tv_monica… pic.twitter.com/RBBIOIXTm8 — CNN Chile (@CNNChile) June 3, 2026