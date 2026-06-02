Cadem tras Cuenta Pública: 87% está de acuerdo con quitar beneficios sociales a personas que cometan ciertos delitos o incivilidades

Este martes se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Cadem, la que en esta oportunidad evaluó la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast.

Uno de los principales resultados apuntó al alto nivel de atención que generó. Según la medición, un 78% de los encuestados vio o se informó de la intervención del mandatario, la cifra más alta para una Cuenta Pública desde 2010.

Sin embargo, solo un 50% la evaluó como buena o muy buena, convirtiéndose en la evaluación positiva más baja para una primera Cuenta Pública y ubicándose 13 puntos por debajo de la obtenida por el expresidente Gabriel Boric.

Respecto a las percepciones sobre el mensaje, un 68% consideró que Kast apeló a la unidad del país y un 66% estimó que se mostró esperanzado respecto del futuro. Además, un 50% señaló que comunicó bien sus ideas, un 49% que mostró autoridad y liderazgo y un 48% que dio cuenta de los avances y logros de su administración.

En contraste, un 63% sostuvo que omitió anuncios importantes. Asimismo, un 59% que no fue autocrítico, mientras que un 56% indicó que no tiene un plan de seguridad concreto y tampoco demostró que ha comenzado a cumplir sus compromisos de campaña. A ello se suma que un 54% no cree que haya mostrado una hoja de ruta clara para los próximos años.

La encuesta también consultó por el principal mensaje que dejó la Cuenta Pública. En ese ámbito, un 76% de los encuestados opinó que el eje central del discurso fue la idea de un gobierno de emergencia en seguridad, economía e inmigración.

Por otro lado, la aprobación del mandatario subió tres puntos tras la Cuenta Pública, llegando a un 41%, mientras que un 55% de los encuestados y encuestadas lo desaprueba.

Evaluación de los anuncios

Las medidas que concitaron un mayor nivel de acuerdo fueron el plan de intervención intensiva en 50 barrios críticos en seguridad, con un 92%; quitar beneficios sociales a personas que cometan ciertos delitos o incivilidades, con un 87%; mejorar las condiciones económicas para quienes postulen a la escuela de Carabineros, con un 85%; duplicar la construcción de cárceles y fortalecer la segregación, con un 82%; e implementar un Plan Retorno para incentivar la salida de inmigrantes irregulares, con un 80%.

En el extremo opuesto, las iniciativas que recibieron menor respaldo fueron establecer el Día Nacional de la Teletón, con un 44%; crear la Secretaría del Plan Chile Renace para enfrentar la baja natalidad, con un 48%; expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio, con un 54%; y dar continuidad a la construcción de nuevas líneas del Metro de Santiago, también con un 54%.

Cumplimiento de medidas

Respecto de las medidas consideradas más probables de concretarse durante los próximos cuatro años, destacan la aprobación del Día Nacional de la Teletón y del plan Escuelas Protegidas, ambas con un 64%; fortalecer el rol de Carabineros y la PDI, con un 63%; modificar el sistema de selección de alumnos, con un 61%; modernizar el Estado y reducir ministerios, con un 58%; y aprobar el proyecto de sala cuna universal, con un 57%.

Por el contrario, las promesas que generan mayores dudas sobre su cumplimiento son reducir el desempleo al 6%, con un 38%; lograr que Chile vuelva a crecer al 4%, con un 37%; mejorar los ingresos de las personas, con un 35%; que Chile deje de ser un país de arrendatarios y vuelva a ser un país de propietarios, con un 33%; y revertir la caída de las tasas de natalidad, objetivo que solo un 22% considera probable de alcanzar.