Cyberday 2026: Samsung ofrece descuentos de hasta 60% en smartphones, televisores y electrodomésticos inteligentes

Samsung es una de las marcas de tecnologías que este 2026 se sumaron al CyberDay con una serie de descuentos en distintas categorías de productos tecnológicos.

La compañía anunció rebajas de hasta un 60% en productos seleccionados, incluyendo smartphones, televisores, tablets, monitores y electrodomésticos inteligentes integrados con SmartThings, su plataforma para el hogar conectado.

Entre las ofertas destacadas se encuentran equipos de la nueva serie Galaxy S26, con descuentos de hasta un 35%, mientras que el Galaxy A57 estará disponible con rebajas de hasta un 42%. A ello se suma la Galaxy Tab S10 Lite, que contará con descuentos de hasta un 37%.

En el segmento de televisores, uno de los productos destacados será el Neo QLED 4K QN70F Vision AI Smart TV de 55 pulgadas, modelo 2025, que durante el evento tendrá descuentos de hasta un 47%.

Según informó la empresa, esta edición del Cyber busca acercar tecnología de última generación a más personas, mediante promociones y beneficios especiales disponibles a través de su plataforma de ventas online.

Además de las rebajas anunciadas, algunos productos contarán con beneficios adicionales y promociones exclusivas por tiempo limitado, sujetas a disponibilidad.

Samsung también recomendó a los usuarios revisar periódicamente su sitio web oficial, ya que durante el desarrollo del evento podrían incorporarse nuevas ofertas y descuentos en distintas categorías.

Todos los productos participantes se encuentran disponibles a través de Samsung Chile.