Autoridades confirman la muerte de cinco turistas en Torres del Paine

La Delegación Presidencial de Última Esperanza informó que, de siete personas extraviadas en el Parque Nacional Torres del Paine, cuatro fueron halladas con vida y tres fallecidas. Con los dos decesos reportados en la mañana, la cifra total de víctimas llegaría a cinco.

Durante la tarde de este martes, diversas autoridades reportaron que serían cinco las personas fallecidas en el Parque Nacional Torres del Paine.

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, señaló en el programa Contigo en Directo de Chilevisión que, durante el mediodía de este martes, se informó de dos personas fallecidas, ambas de nacionalidad mexicana, y que aún quedaba pendiente la búsqueda de otras tres personas.

“Hasta ahora, lamentablemente, fueron encontradas dos personas alemanas sin vida y la otra británica. Es una lamentable noticia”, describió.

Además, detalló que las víctimas estaban visitando el lugar “solos” y que “no había ningún guía”.

El delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, informó tras el Cogrid regional que, según los antecedentes entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se confirma el deceso de cinco personas, mientras que el resto de los visitantes estaría empadronado de acuerdo con los registros de ingreso de los últimos días al macizo Paine.

Actualmente, comentó que se están realizando los trámites consulares correspondientes a la nacionalidad de las víctimas.