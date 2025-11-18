País torres del paine

Autoridades confirman la muerte de cinco turistas en Torres del Paine

Por CNN Chile

18.11.2025 / 17:30

{alt}

La Delegación Presidencial de Última Esperanza informó que, de siete personas extraviadas en el Parque Nacional Torres del Paine, cuatro fueron halladas con vida y tres fallecidas. Con los dos decesos reportados en la mañana, la cifra total de víctimas llegaría a cinco.

Durante la tarde de este martes, diversas autoridades reportaron que serían cinco las personas fallecidas en el Parque Nacional Torres del Paine.

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, señaló en el programa Contigo en Directo de Chilevisión que, durante el mediodía de este martes, se informó de dos personas fallecidas, ambas de nacionalidad mexicana, y que aún quedaba pendiente la búsqueda de otras tres personas.

“Hasta ahora, lamentablemente, fueron encontradas dos personas alemanas sin vida y la otra británica. Es una lamentable noticia”, describió.

Además, detalló que las víctimas estaban visitando el lugar “solos” y que “no había ningún guía”.

El delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz, informó tras el Cogrid regional que, según los antecedentes entregados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se confirma el deceso de cinco personas, mientras que el resto de los visitantes estaría empadronado de acuerdo con los registros de ingreso de los últimos días al macizo Paine.

Actualmente, comentó que se están realizando los trámites consulares correspondientes a la nacionalidad de las víctimas.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Red Sismológica denuncia vandalización de dos estaciones en Antofagasta y robo de acelerógrafo: "No tiene uso comercial"
Autoridades confirman la muerte de cinco turistas en Torres del Paine
Paris Parade 2025 vuelve a las calles de Santiago: Harry Potter, Kuromi, Peppa Pig, Sonic y Bluey serán parte del desfile navideño
Corte de Apelaciones mantiene arresto domiciliario total a Francisco Pulgar: Diputado desaforado está acusado por violación
Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba desclasificar archivos de Epstein con voto casi unánime
Elecciones presidenciales: ME-O y Mayne-Nicholls quedarían con saldo negativo tras reembolsos del Servel