Confirman segunda muerte de excursionista en Torres del Paine: Equipos de emergencia continúan búsqueda de siete turistas

Por CNN Chile

18.11.2025 / 11:08

Las autoridades continúan con la búsqueda en medio de adversas condiciones climáticas.

Las autoridades confirmaron una segunda muerte en el Parque Nacional Torres del Paine (Región de Magallanes). Ambos fallecidos corresponden a un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana.

La situación se produjo el lunes por la noche, cuando un grupo de excursionistas que intentaba pasar por el sector Los Perros, en el circuito “O”, no pudo continuar con la actividad debido a que fueron sorprendidos por una tormenta de viento blanco con rachas de más de 190 km/h.

El delegado de Última Esperanza, Guillermo Ruíz, dijo a T13 que “ayer (lunes) hablamos de una persona fallecida y una que estaba siendo evacuada, la persona que fue evacuada falleció. Hablamos de dos personas fallecidas y siete que todavía están en fase de ubicar y empadronar”.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para encontrar a siete turistas que se mantienen desaparecidos.

Los equipos están compuestos por 24 personas, entre equipos especializados de montaña y fronteras de Carabineros, Gope Magallanes con un perro de búsqueda de personas, personal especializado del Ejército y rescatistas de Conaf y Socorro Andino.

Desde Carabineros detallaron que el “tramo a recorrer por los equipos de rescate es de 11 Km en condiciones climáticas adversas”.

El comando incidente a cargo del Gope de Magallanes se encuentra en el sector de Lago Dickson “para establecer las cuadrillas y los planes de acción, con el fin de evacuar el cuerpo del ciudadano mexicano fallecido y el rastreo de las personas extraviadas”.

