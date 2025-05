“Ante la eventual inclusión de mi caso”: Vicepresidente del Colmed renuncia tras escándalo por licencias médicas fraudulentas

En un comunicado, Iván Mendoza entregó detalles de lo ocurrida, afirmando que “en mis más de 20 años de ejercicio, nunca he incurrido en prácticas contrarias a la lex artis”.

Este lunes, el vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, renunció a su cargo debido a su “eventual inclusión” en la polémica por las licencias médicas fraudulentas.

Esto luego de que un informe de Contraloría alertara que, entre los años 2023 y 2024, 25.078 trabajadores viajaron fuera del país pese a tener licencias médicas.

Según el reporte, citando datos de la PDI, los titulares de esas 35.585 licencias habrían entrado o salido del país en 59.575 oportunidades durante el permiso de reposo.

Detalles de la decisión

En un comunicado, Mendoza dijo que tomó “la decisión de renunciar voluntariamente a raíz de las recientes informaciones vinculadas al informe de Contraloría sobre el uso de licencias”.

El ahora exdirigente sostuvo que decidió dar un paso al costado “ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica”.

Además, entregó detalles de lo sucedido: “Quiero explicar los hechos con total claridad. En octubre de 2023, me encontraba de vacaciones, haciendo uso de mi feriado legal, las que concluían el día 30 de octubre. Debido al cierre del paso fronterizo en Mendoza, informé a mi jefatura que no podría regresar al país en la fecha estipulada”.

“El paso fue reabierto el 31, y ese mismo día ingresé a Chile, cursando una enfermedad aguda”. “El 1 de noviembre, como era feriado, guardé reposo en mi casa y al día siguiente, en el contexto de una atención, me indican una licencia médica desde el 31 de octubre. Por lo tanto, no me encontraba con licencia médica mientras estaba de vacaciones fuera del país.”

Recalcó que se trata de una “superposición de fechas que corresponderá aclarar en las instancias correspondientes”, asegurando que “en mis más de 20 años de ejercicio, nunca he incurrido en prácticas contrarias a la lex artis. Siempre he actuado con apego a los principios éticos y con un profundo compromiso con mis pacientes, mi profesión y la salud pública”.