Alerta por robo de densímetro nuclear en Cabrero: Objeto tiene material radioactivo que podría ser nocivo si es mal manipulado

Según el Ministerio de Salud, el mal uso del densímetro nuclear puede provocar quemaduras, náuseas, vómitos y alteraciones digestivas. Por eso, llamaron a entregar información sobre el objeto robado para poder encontrarlo.

Este jueves, Carabineros de Chile alertó sobre el robo de un densímetro nuclear en la comuna de Cabrero, en la región del Biobío. Según las autoridades, el objeto fue sustraído desde un vehículo y está avaluado en $18 millones.

Una empresa reportó a Carabineros el robo de un medidor de densidad de humedad ocurrido la noche del martes 24 de febrero. De acuerdo con lo informado, el hecho se registró en la Ruta 5 Sur, en Cabrero, y el equipo fue sustraído desde una camioneta.

El objeto robado corresponde a un equipo radiactivo de tercera categoría con cesio 137, que se encontraba dentro de una caja de blindaje amarillo con el logo de la compañía, indicó Radio Biobío.

La delegada provincial de la Seremi de Salud del Biobío recordó que la mala manipulación del medidor sustraído puede provocar daños severos en las personas, señaló el medio.

“Estos aparatos de medición utilizan isótopos radiactivos, por lo que su uso indebido y sin la preparación técnica para utilizarlos o manipularlos revierte graves riesgos para la salud”.

Agregó que puede provocar: “quemaduras profundas en la piel, náuseas, vómitos, alteraciones digestivas y molestias generales asociadas a una gastritis”.

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Yumbel está investigando el hecho y solicitó entregar cualquier información de forma inmediata a la institución respecto del paradero del implemento.