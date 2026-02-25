Suben a 12 los muertos por explosión en Renca: 5 víctimas siguen en riesgo vital

La Subsecretaría de Redes Asistenciales reportó que, del total de heridos, cuatro se encuentran en cuidados intermedios y cinco en riesgo vital.

Este miércoles, la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó un nuevo fallecimiento a raíz de la explosión en la comuna de Renca, elevando el número total a 12.

El accidente ocurrió el pasado jueves, específicamente en la Ruta 5 con General Velásquez, luego de que un camión de la empresa Gasco con gas licuado en su interior chocara.

La nueva víctima estaba siendo atendida en el Hospital del Trabajador de la ACHS, recinto donde se encontraba desde el mismo día del accidente debido a la gravedad de sus heridas.

Desde la Subsecretaría agregaron que “en este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida”.

Por otra parte, detallaron que nueve personas siguen hospitalizadas tanto en la red pública como en la privada de salud. De ellos, cinco están estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital y cuatro están en cuidados intermedios.

Los heridos se encuentran en los siguientes establecimientos de salud: