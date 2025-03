Alcalde Vodanovic aborda las consecuencias de sus fotografías virales: “No me bajan del columpio hasta ahora”

El jefe comunal también abordó la posibilidad de una candidatura presidencial, afirmando que “no es para mí, yo soy muy fanático de la pega municipal”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reveló diversos aspectos de su vida en televisión. La posibilidad de ser candidato presidencial, sus fotos virales y la gestión de Cathy Barriga fueron algunos de los temas abordados.

La fotografías virales

En un programa de Chilevisión, el jefe comunal partió comentando las fotografías suyas que a día de hoy son virales. Se trata de registros capturados durante la reinauguración de la piscina del Parque Municipal de Maipú en diciembre del 2023.

“Maipú ha tenido siempre dos piscinas, y estaban las dos cerradas por mucho tiempo, y recién en 2023 pudimos abrir la primera, entonces era como un hito como bien importante. (…) trabajamos mucho, la limpiamos, la abrimos y estaba llena de niños”, señaló.

Confesó que se sorprendió por las reacciones a la foto, que en su mayoría apuntaban a su aspecto físico. “Estaba muy bacán el ambiente, para mí era lógico, hay que bañarse. Y nada, sacaron las fotos y pasó toda la hue… y no me bajan del columpio hasta ahora”, agregó.

Candidatura presidencial y gestión de Barriga

El alcalde también abordó la posibilidad de ser candidato presidencial. “No es para mí, yo soy muy fanático de la pega municipal. Yo estoy feliz, entonces no podría pensar hoy en otra cosa, además tengo un compromiso que es para cuatro años”, sostuvo al respecto.

En esta línea, recalcó que “(están) todos estos rumores, pero me parece que sería muy falta de respeto con la gente que me eligió empezar hoy día ‘oye, quizás…’. Actualmente, yo tengo un deber, una responsabilidad, un compromiso y tengo que hacerlo bien”.

Lee también: Tras 24 días hospitalizado, el Papa Francisco muestra una “leve mejoría”

Finalmente, se refirió a la gestión de Cathy Barriga en Maipú. “Nosotros llegamos a una muni que estaba destruida en todo sentido, con un déficit de más de 30 mil millones, con un desorden administrativo interno brutal, con una rotación de cargos, con denuncias de maltrato”.

“Cuando uno llega a un lugar así (…) es tu deber poner esa información a disposición de la justicia. No puedo mirar para el lado, hacerme el loco. Y no es en ánimo de revancha, ni odio, para nada, si eso no es lo que me moviliza, pero si yo no denuncio un delito, me convierto en cómplice”.