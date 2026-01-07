Tras acuerdo con Sernac: Entel deberá compensar a más de 2 millones de clientes

El monto a compensar asciende a $8.500.243.960, el cual se distribuirá en dos grupos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que llegó a acuerdo a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con Entel.

Esto, luego de que la empresa realizara un proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos que comenzarían a regir el 1 de enero de 2023.

Tras ello, el ente fiscalizador inició un PVC junto a la compañía de telecomunicaciones, en el cual se estableció que 2.633.487 consumidores de servicios de telecomunicaciones móvil, fijo y TV de pago, que se vieron afectados por dichos cambios, sean compensados.

Las compensaciones suman un total de $8.500.243.960, monto que se distribuye en dos grupos:

Grupo 1: 132.566 consumidores; monto promedio por cliente es de $17.071 y el concepto es por restituciones (diferencias de precios cobrada, incluyendo reajustes e intereses)

Grupo 2: 2.500.921 clientes; monto promedio por consumidor es de $2.493 por concepto de indemnización por errores de información

El Servicio indicó que los clientes que reclamaron ante el Sernac -hasta el 18 de diciembre de 2025- recibirán un monto adicional por el denominado “costo del reclamo”.

Quienes hayan reclamado en forma presencial, obtendrán alrededor de $13.250, y quienes llamaron al call center recibirán cerca de $1.390. Los clientes que hayan hecho el reclamo en el sitio web recibirán aproximadamente $1.185.

¿Cómo se pagarán las compensaciones de Entel?

Los mecanismos de pago dependerán de la situación de cada beneficiario:

Clientes sin deuda: Bonificado o descontado automáticamente de la boleta

Clientes con deuda: Bonificado al monto adeudado

Si la persona ya no es cliente de Entel, el pago será así: