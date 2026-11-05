Quiroz plantea un rediseño profundo de la gobernanza de Codelco y abre la puerta al capital privado en algunas divisiones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, planteó este jueves la necesidad de un rediseño profundo de la gobernanza de Codelco durante la junta extraordinaria de accionistas convocada por el Gobierno tras las inconsistencias detectadas en las cifras de producción de 2024 y 2025.

En la instancia, a la que asistió junto al ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en representación del Presidente de la República, Quiroz pidió aprovechar la crisis para discutir temas que van más allá de la producción.

“Creo que hay un desafío de pensar hacia adelante algún rediseño más o menos profundo de cómo debiese funcionar esta gobernanza para una empresa con las particularidades de Codelco”, afirmó el secretario de Estado.

Fitch Ratings puso la gobernanza de Codelco bajo la lupa

El ministro vinculó esa discusión con la reciente revisión de Fitch Ratings. Según explicó, la clasificadora mantuvo la nota de Codelco porque es una empresa estatal y el Estado respondería por su deuda, pero rebajó su perfil crediticio individual por el deterioro en su posición de costos y las deficiencias en gobernanza.

“Eso para mí es una luz de alerta, que venga una clasificadora donde, además de lo que ya conocemos, pone la gobernanza al centro”, sostuvo.

Quiroz cuestionó que se haya intentado replicar en las empresas públicas el modelo de las sociedades anónimas con directores independientes. En su diagnóstico, en una estatal el accionista está más ausente y la política de dividendos que presiona el Estado genera otro tipo de tensiones.

En esa línea, sugirió revisar la composición del directorio y las capacidades de sus integrantes. “Tenemos que tal vez preguntarnos muy honestamente si acaso en el directorio no deberíamos tener también otras habilidades que normalmente no han estado presentes”.

Quiroz planteó evaluar la participación de capital privado en divisiones

El ministro también relacionó la situación financiera de la compañía con lo ocurrido en los reportes de producción. “El tema financiero me preocupa en particular, si acaso no es uno de los causantes de esta última presión de producción”, señaló.

Por eso, planteó evaluar mecanismos alternativos, entre ellos espacios de capital privado en algunas divisiones, aunque reconoció que una medida así requeriría un cambio constitucional. “No tengo la respuesta, pero los invito a pensar en ello”, agregó.

Durante la junta, Quiroz también repartió a los directores un gráfico con la producción propia de Codelco desde 2022, que muestra peaks en diciembre de 2024 y de 2025. A partir de ese gráfico, preguntó si el directorio de la época había advertido la anomalía.

Tras escuchar a los directores Tamara Agnic, Alfredo Moreno, Eduardo Bitrán y Ricardo Álvarez, el ministro se declaró satisfecho con las respuestas, pero advirtió que el alcance del engaño revela un problema de fondo. “Eso dice algo sobre un problema cultural bien profundo”, afirmó.

Fontaine apuntó a ordenar la compañía y revisar su estructura en 2027

El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, respondió que la prioridad hoy es mejorar los resultados y ordenar la casa, y que en 2027 estudiará cómo se estructura la compañía.

“Yo creo que efectivamente el Estado no ha ejercido correctamente, en mi opinión personal, el rol de dueño en Codelco”, sostuvo.

El ministro Mas, en tanto, agregó que su cartera revisa la institucionalidad del sector, incluido el rol de Cochilco y Sernageomin, para que la discusión sobre Codelco se aborde con una mirada integral.