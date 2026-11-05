Metro de Santiago cierra accesos de 3 estaciones de Línea 1: Reportan restricciones en cinco líneas

Metro de Santiago informó este jueves el cierre de accesos en distintas estaciones de su red, en medio de una jornada marcada por una marcha de estudiantes secundarios en el centro de la capital.
De acuerdo con la empresa, las estaciones La Moneda, Los Héroes y República, pertenecientes a la Línea 1, mantienen cerrados sus accesos norte.
Además, Metro reportó restricciones parciales en algunas estaciones de las líneas 1, 2, 3, 5 y 6.
La compañía explicó que esta medida implica que solo una de las hojas de los portones de acceso permanece abierta, lo que limita los puntos disponibles para el ingreso y salida de pasajeros.
El aviso se produce durante las movilizaciones de escolares que exigen la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Por el momento, el comunicado de Metro no especifica qué otras estaciones presentan accesos parciales ni informa sobre interrupciones en la circulación de trenes.
13:36 hrs. [ACTUALIZACIÓN ACCESOS]
⚠️ #L1 La Moneda, Los Héroes y República mantienen sus accesos norte cerrados.
Algunas estaciones de #L1, #L2, #L3, #L5 y #L6 se encuentran con accesos parciales, es decir, solo una hoja del portón se encuentra abierto.
Seguiremos informando.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 5, 2026
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