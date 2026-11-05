Bierfest Santiago 2026: Gepe, Glup!, Gufi y Tronic encabezan festival en Parque Padre Hurtado

Bierfest Santiago regresará este sábado 7 de noviembre al Parque Padre Hurtado de La Reina con una jornada que combinará música chilena en vivo, cervecerías artesanales y gastronomía.

El evento comenzará a las 12:00 horas y contará con las presentaciones de Gepe, Glup!, Gufi, Tronic, Los Mox, Fother Muckers y Déjenme Dormir.

¿Qué artistas se presentarán en Bierfest Santiago 2026?

La cartelera anunciada contempla a Gepe, Glup!, Gufi, Tronic, Los Mox, Fother Muckers y Déjenme Dormir.

La organización todavía no ha detallado en el comunicado los horarios individuales de las actuaciones.

Además de los conciertos, el recinto contará con 28 cervecerías artesanales nacionales y una zona de foodtrucks con distintas alternativas gastronómicas.

El encuentro también dispondrá de espacios de descanso y permitirá el ingreso de mascotas.

¿Cuándo y dónde será Bierfest Santiago 2026?

El festival se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 12:00 horas, en el Parque Padre Hurtado, ubicado en la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus. El comunicado no especifica los valores vigentes de los distintos tipos de acceso.

Los niños menores de 10 años podrán ingresar gratuitamente, siempre que estén acompañados por un adulto responsable.