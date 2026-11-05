Decomisan 2.117 kilos de marihuana en Atacama: Un detenido quedó en prisión preventiva

Más de dos toneladas de cannabis fueron incautadas por detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI de Copiapó, en lo que representa el mayor decomiso de droga de la institución en la Región de Atacama como resultado de un proceso investigativo.

El procedimiento, desarrollado en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC) de la Fiscalía de Atacama, permitió decomisar 2.117 kilos de marihuana, avaluados en aproximadamente $13 mil millones, que estaban destinados a su distribución hacia el sur del país.

El operativo comenzó con la fiscalización de una camioneta en la comuna de Chañaral, conducida por un ciudadano chileno mayor de edad que transportaba una importante cantidad de droga.

A partir del análisis de los antecedentes y la extracción forense de datos, los investigadores determinaron que existía un cargamento mayor en la Región de Antofagasta. Esto llevó a los detectives hasta un sector de Taltal, donde encontraron el resto de la sustancia.

El jefe de la Región Policial de Atacama, prefecto inspector Marcelo Rebolledo Camilo, destacó la magnitud del procedimiento.

“En total, se incautaron dos toneladas 117 kilos de droga, con un avalúo aproximado de 13 mil millones de pesos, equivalentes a más de dos millones de dosis”, señaló.

La autoridad policial explicó que las diligencias surgieron a partir de antecedentes obtenidos en investigaciones anteriores, los que permitieron identificar a una estructura criminal que operaba desde Calama y enviaba cargamentos de droga hacia el sur del país.

Un detenido quedó en prisión preventiva

El fiscal de la Unidad SAC de Atacama, Sebastián Coya González, explicó que la investigación se desarrollaba desde 2025, mediante labores de inteligencia destinadas a combatir el tráfico de grandes cantidades de droga.

“Fruto de esta labor se pudo concretar la detención de un imputado miembro de una estructura criminal dedicada a cometer el delito de tráfico ilícito de droga”, indicó el persecutor.

El detenido, identificado como el presunto transportista de la organización criminal, fue formalizado este jueves por tráfico ilícito de drogas. Durante el procedimiento también se incautó la camioneta utilizada para el traslado de la sustancia.

En la audiencia, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó su prisión preventiva por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte, el representante de la Delegación Presidencial Regional, Fernando Flores Fredes, valoró el trabajo conjunto entre la PDI y la Fiscalía para combatir el narcotráfico.

En tanto, el seremi de Seguridad Pública de Atacama, Gabriel Ortega Urra, destacó que el procedimiento permitió quitarle “un patrimonio importante de 13 mil millones de pesos al crimen organizado”.