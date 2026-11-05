Alcalde de Puente Alto emplaza al Gobierno tras cierre de Cesfam por balacera: “Faltó a un compromiso”

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, lanzó un duro emplazamiento al Ejecutivo luego de que un enfrentamiento entre bandas rivales obligara a suspender atenciones en el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en el sector Bajos de Mena.

Cabe recordar que durante la noche del pasado miércoles, cinco personas heridas a bala llegaron al recinto tras un enfrentamiento ocurrido a pocas cuadras del centro médico.

Los trabajadores del Cesfam manifestaron su preocupación, considerando que en octubre pasado, el establecimiento fue blanco de un violento ataque de personas que, molestas por un anuncio de desalojo, destrozaron las dependencias y los equipos médicos.

En esa línea, Toledo cuestionó la falta de presencia policial permanente y dijo que: “yo cuando me junté con el ministro, lo que me dijo fue ‘hay una crisis de dotación’. Yo le digo: ‘Ministro, disculpe, yo no le puedo decir a mis vecinos que en portonazos hay crisis de dotación; en un asalto, hay crisis de dotación; cerramos el Cesfam, hay crisis de dotación’. No”.

“Hacemos un llamado a las autoridades a cumplir los compromisos que tienen con la comuna de Puente Alto, a cumplir los compromisos que tienen con los funcionarios y funcionarias de salud pública”, añadió.

Finalmente, apuntó a que “lamentablemente tenemos que cerrar (el Cesfam) porque el Gobierno faltó a un compromiso que había adquirido con Puente Alto. Había un compromiso de la Ministra de Salud, May Chomali, que iba a haber un punto fijo de Carabineros, el cual no se cumplió”.