Empresas proyectan un mejor 2027 pero advierten que el conflicto en Medio Oriente seguirá presionando sus costos

El aumento de los costos, la debilidad de la demanda y la persistente incertidumbre sobre la situación económica nacional e internacional siguen presionando a las empresas chilenas, según el Informe de Percepciones de Negocios (IPN) de noviembre que publicó este jueves el Banco Central.

De acuerdo con el reporte, que recoge entrevistas y encuestas a empresas de distintas zonas del país, el aumento sostenido de los costos ha seguido afectando su desempeño, en medio de márgenes que se mantienen estrechos y un menor uso de la capacidad instalada.

A ello se suma el impacto de las condiciones climáticas adversas del tercer trimestre, que afectaron principalmente al norte, donde varias empresas no pudieron operar con normalidad tras las lluvias.

Empresas advierten menor consumo y alza de costos

Las firmas más ligadas al consumo de los hogares reiteraron una demanda débil, que atribuyen a una mayor cautela y menor liquidez de los clientes, asociadas al alza de los combustibles y a la incertidumbre local.

“Está súper ajustado, peleando la venta contra el año pasado. El flujo también ha bajado un poco. Hoy día hay un tema de incertidumbre y eso frena el gasto”, relató un gerente del comercio retail consultado por el Banco Central.

En materia de costos, las empresas destacaron el impacto del alza de los combustibles, de los insumos derivados del petróleo y del transporte, con menciones especiales al diésel y a los fertilizantes. Los costos laborales también siguen elevados, lo que el informe asocia principalmente al aumento de la cotización previsional desde agosto y, en menor medida, a la reducción de la jornada laboral.

La debilidad de la demanda ha impedido traspasar la totalidad de estos incrementos a los precios finales, por lo que absorberlos vía márgenes sigue siendo la principal estrategia.

“Al final cuando suben los combustibles, sube todo. El fertilizante subió 50%, todo lo que tú compres hoy día es más caro. Es más caro producir, pero la venta tampoco ha aumentado, entonces el margen se disminuyó muchísimo”, afirmó un gerente de una empresa de comercio de maquinaria.

Empresas mantienen expectativas favorables para 2027, pero con cautela

Con todo, las empresas mantienen perspectivas favorables para el próximo año, apoyadas en una posible mejora de la actividad, el efecto de las leyes de reactivación económica, el destrabe de proyectos de inversión y la recuperación del empleo.

Entre los más optimistas figuran algunos exportadores, como los productores de salmón, avellano europeo y uva de mesa, además de las firmas ligadas a los grandes proyectos mineros.

Sin embargo, el Banco Central advierte que la incertidumbre sobre la concreción de esas expectativas es alta. Para un número importante de entrevistados, 2026 estuvo por debajo de lo esperado, lo que los ha llevado a una mayor cautela.

Además, las firmas prevén que los costos sigan subiendo, principalmente por la prolongación del conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre los combustibles, a lo que se suma la preocupación por el valor del dólar.

Esa cautela también se refleja en el empleo. Si bien las dotaciones se mantienen estables, la expectativa para los próximos doce meses disminuye levemente, y cerca de la mitad de las empresas indica que los focos de preocupación han influido en la cancelación o el retraso de nuevas contrataciones.

Varios entrevistados también perciben una mayor disponibilidad de trabajadores, en línea con el mayor desempleo en sus regiones.

Cuatro de cada diez empresas planean invertir en 2027

En cuanto a la inversión, la intención de invertir en 2027 se mantiene estable respecto de lo previsto un año atrás, con alrededor del 40% de las empresas encuestadas que planea hacerlo.

Además, se observa un marcado aumento de los proyectos en etapa de ejecución, aunque durante 2026 la proporción de empresas que efectivamente invirtió fue inferior a la que esperaba hacerlo.

Según el informe, la mayoría de los proyectos para el próximo año corresponderá a la continuidad de iniciativas en marcha o a la reanudación de proyectos pausados, principalmente en construcción o ampliación de instalaciones, compra de maquinaria y renovación de infraestructura tecnológica.

No obstante, varias empresas condicionan sus planes a una mejora efectiva de sus negocios y de la economía, sin descartar nuevas postergaciones.

Expectativas de inflación a dos años suben a 3,5%

La percepción sobre las condiciones financieras, en tanto, muestra señales de estabilización, con un aumento de las empresas que no reporta cambios en el último trimestre.

La demanda por créditos disminuye levemente, lo que las firmas atribuyen a la ausencia de nuevos proyectos y a la incertidumbre sobre sus ventas, mientras que el capital de trabajo sigue siendo el principal motivo de financiamiento ante la presión sobre los flujos de caja.

Finalmente, en materia de precios, la mediana de las expectativas de inflación a 24 meses de la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) de septiembre subió a 3,5%, mientras que a doce meses se mantuvo en 4,0%.

A su vez, aumentó la proporción de empresas que espera una inflación por sobre lo que considera normal en los próximos doce meses, y la mitad cree que volverá a esos niveles en un plazo superior a dos años.