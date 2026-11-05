Zelda: Ocarina of Time se convierte en el juego mejor evaluado de 2026 y desafía a GTA VI por el GOTY

Este jueves llegó a las tiendas The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, el remake del clásico que Nintendo lanzó en 1998 para Nintendo 64. El estreno llegó precedido por una ola de críticas favorables que lo posicionaron, incluso antes de salir a la venta, como el videojuego mejor evaluado de 2026 en Metacritic.

Según el sitio especializado, el título alcanzó una puntuación de 96 sobre 100, con más de 80 reseñas de críticos especializados y una recepción prácticamente unánime.

Con este resultado, Ocarina of Time superó a los títulos que encabezaban el ranking anual, entre ellos Sektori (93/100), The Witcher 3: Wild Hunt Remastered (92/100) y Trails in the Sky 2nd Chapter (90/100). Además, consiguió ingresar entre los 30 videojuegos mejor evaluados de la historia de Metacritic.

La comparación con el original es inevitable. La versión de 1998 se mantiene como el videojuego mejor evaluado de todos los tiempos, con 99 puntos en la plataforma, una marca que ningún otro título ha conseguido igualar en casi tres décadas. El remake quedó apenas tres puntos por debajo.

Donde sí logró imponerse fue frente a Ocarina of Time 3D, la versión para Nintendo 3DS publicada en 2011, que obtuvo 94 puntos en Metacritic y fue reconocida en 2015 por Guinness World Records como el remake tridimensional mejor evaluado por la crítica hasta ese momento.

Dentro de la propia franquicia, la nueva versión también se instala entre los títulos mejor calificados, a la par de Tears of the Kingdom (96) y apenas por debajo de Breath of the Wild (97).

En el apartado técnico, los análisis destacaron su rendimiento cercano a los 60 cuadros por segundo (FPS), tanto en modo portátil como conectado al televisor, además de las mejoras gráficas y la conservación de buena parte de la estructura original de sus mazmorras.

Sin embargo, algunas reseñas cuestionaron ciertas decisiones de la nueva dirección artística y la falta de cambios más profundos respecto de la aventura original.

GOTY 2026: ¿puede Ocarina of Time superar a GTA VI?

El buen recibimiento del remake abre una interrogante de cara a The Game Awards 2026: ¿podrá Zelda imponerse a Grand Theft Auto VI en la categoría de Mejor Juego del Año (GOTY)?

La ceremonia se realizará el próximo 10 de diciembre en Los Ángeles, Estados Unidos, y uno de los principales candidatos que todavía falta por debutar es precisamente el esperado título de Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre, apenas un día antes del cierre del periodo de elegibilidad de los premios. La organización confirmó que podrán competir los videojuegos disponibles comercialmente hasta el 20 de noviembre a las 21:00 horas del Pacífico.

Por lo tanto, GTA VI podrá competir en la edición de este año, sin necesidad de una excepción a las reglas. De hecho, el plazo de elegibilidad de 2025 también se extendió hasta la tercera semana de noviembre.

La cercanía entre su lanzamiento y la ceremonia plantea un desafío para su evaluación. El jurado y el público dispondrán de menos tiempo para conocer un juego de mundo abierto cuya escala, según información entregada por Rockstar a la revista Edge, será comparable a la extensión conjunta de los mapas de GTA IV, GTA V y Red Dead Redemption 2.

No obstante, The Game Awards permite que los estudios faciliten copias anticipadas a los medios que participan en las votaciones, por lo que la fecha de lanzamiento no implica necesariamente que todos los miembros del jurado dispongan de un plazo reducido para evaluarlo.

Ocarina of Time, en cambio, llegará a la ceremonia con más de un mes desde su estreno y con una recepción crítica que ya lo sitúa entre los lanzamientos más destacados del año.

El principal antecedente histórico para Nintendo es que ningún remake ha conseguido ganar el premio a Mejor Juego del Año en The Game Awards. Sin embargo, las reglas permiten expresamente la participación de remakes y remasterizaciones en todas las categorías.

Uno de los casos más recientes fue Resident Evil 4, cuya nueva versión recibió una nominación al GOTY en 2023, aunque finalmente perdió frente a Baldur’s Gate 3.

La lista oficial de nominados de 2026 todavía no ha sido anunciada y se espera que se conozca a mediados de noviembre. Además de Zelda y GTA VI, el año ha contado con lanzamientos como Resident Evil Requiem, 007 First Light, Marvel’s Wolverine, Crimson Desert y Pragmata, títulos que podrían entrar en la conversación por los principales reconocimientos.

Por ahora, Ocarina of Time lidera las evaluaciones de la crítica, pero su eventual nominación y el resultado del GOTY dependerán de las votaciones de The Game Awards, no de las puntuaciones de Metacritic.