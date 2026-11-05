Atropello de micro en calle Bandera desata duro cruce entre Desbordes y Orrego

El atropello registrado en la calle Bandera a menos de un mes de que retornara el tránsito vehicular en la zona provocó un roce entre el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Orrego criticó en redes sociales la medida que habilitó el tránsito de buses Red en el Paseo Bandera desde el pasado sábado 3 de octubre, con lo que el sector dejó atrás su condición de paseo peatonal.

“La tendencia mundial es devolverle al peatón lugares seguros para transitar en el centro de la ciudad. Por eso, nunca estuvimos de acuerdo con el retorno de los buses a Bandera. Después de años como paseo peatonal, ya hubo un atropello y queda claro que no bastaba con habilitar una pista y esperar que las personas se adaptaran solas”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el Ministerio de Transportes debe implementar una campaña “amplia y permanente de educación y difusión, acompañada de señalización clara y fiscalización efectiva” en la zona.

“Como Gobierno de Santiago, financiamos y dejamos listo el diseño de un nuevo Paseo Bandera: peatonal, seguro, iluminado, con comercio y conectado con Nueva Alameda. Esa era —y sigue siendo— la forma de recuperar el centro para las personas”, aseguró.

“Lo invito a informarse”

La respuesta del jefe comunal de Santiago se produjo pocas horas después a través de sus redes sociales: “Gobernador, Bandera no presenta una cantidad mayor de accidentes que otras vías de la comuna; lo invito a informarse. Por supuesto, trabajamos para que no haya ninguno, en esa calle y en todas las demás. “.

Respecto del Paseo Bandera, señaló que “no funcionaba como tal, y había dañado mucho al comercio de la zona, que a mí por lo menos sí me importa mucho. Hoy es una vía semipeatonal, donde convive el transporte público con el peatón, como ocurre en muchas capitales del mundo. Como usted sabe, devolver al peatón el espacio público, va de la mano de fortalecer el transporte público”.

Asimismo, indicó: “Sobre el proyecto de boulevard en el paso bajo nivel, era perfectamente compatible con una pista de buses, pero lamentablemente usted decidió, sin preguntar a nadie más, no avanzar con esa obra”.

“Cuando usted quiera, lo invito a recorrer calle Bandera y otras vías de la comuna y vamos conversando de cómo mejorar esta comuna”, añadió.