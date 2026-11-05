Senadora Vodanovic (PS) afirma que continuidad de ministro Rabat es “insostenible” y cuestiona al presidente Kast por mantenerlo

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó las declaraciones del oficialismo y del presidente José Antonio Kast respecto al tiempo que le ha llevado presentar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la polémica por la rebaja de penas.

En conversación con Hoy es Noticia, la legisladora se refirió a los dichos del mandatario por “apurar” el libelo acusatorio. Ante esto, Vodanovic lo calificó como “algo bien raro que un presidente pida que le acusen a su ministro“. Por ello, llamó al propio secretario de Estado a agilizar la entrega de los decretos firmados para formalizar el acusatorio.

“Es bien raro que un presidente pida que le acusen a su ministro. Bueno, pero (hay que) decirle al presidente que apure al ministro para que dé cumplimiento a lo que le han requerido (desde) la Cámara de Diputadas y Diputados, el Congreso Nacional, el Senado y también la Defensoría de la Niñez y ahora la Contraloría, porque realmente el Ministro de Justicia no tiene ninguna explicación para seguir dilatando la entrega de estos documentos“, comentó.

Al consultarle por la situación del titular de Justicia, la representante de la Región del Maule señaló que Rabat cada día “va perdiendo más apoyo”, tras ello, ejemplificó con las palabras de senadores y diputados que han estado abiertos a apoyar el texto acusatorio.

“Me parece que mientras más se conocen los decretos, va perdiendo más apoyo, incluso entre los propios, porque según diarios e información que salió en el curso de hoy, ya hay senadores emitiendo opiniones en contra (del ministro), por lo tanto, pareciera ser que la situación del ministro es bastante insostenible desde el punto de vista político, más allá de lo jurídico”, dijo.

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Consultada sobre si el tiempo transcurrido desde la sesión especial podría desgastar el respaldo de los partidos oficialistas a la acusación constitucional, Vodanovic descartó que esto debilite el libelo y sostuvo que la opinión pública mantiene una postura clara frente al caso.

“Yo creo que es bien difícil debilitar una acusación (…) La opinión pública es muy contundente”, comentó.

Continuidad de Rabat

Respecto a la reciente gira del jefe de Estado por Italia y España, la legisladora comentó que “en este viaje automedicado por el presidente de ir a visitar a la ultraderecha en Europa, lo único que ha hecho es dar explicaciones por un hecho propio, que es mantener al ministro, de manera tal que el viaje, que estima absolutamente innecesario, porque la verdad que no ha traído ningún beneficio para el país”.

Además, ante la continuidad de Rabat en el gabinete, la parlamentaria acusó que las exministras “han caído con muchísima rapidez”. Y ante esto, la presidenta del PS comentó que “llama la atención que ahora también se emprenda la acción contra la ministra Lincolnado y el ministro Rabat y nadie diga nada”.

“Yo creo que evidentemente la forma de juzgar a los hombres y a las mujeres no es la misma, y eso queda claro de lo que he señalado”, añadió.