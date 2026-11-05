RuPaul debutará en Chile con un esperado DJ set en el Teatro Caupolicán: Revisa cuándo es y la venta de entradas

La icónica drag queen estadounidense, RuPaul Andre Charles, más conocido como RuPaul, debutará en Chile con un DJ set en el Teatro Caupolicán, en la Región Metropolitana.

Durante la tarde de este jueves, las productoras Lemonlab y Kooks confirmaron que la figura televisiva y creadora de RuPaul’s Drag Race aterrizará en el país con un espectáculo de dos horas.

Su visita se concreta tras semanas de rumores en redes sociales, motivados por el anuncio de una presentación previa agendada en Brasil para comienzos de 2027.

Revisa los detalles del evento y la venta de entradas

Según informaron las productoras, el show se llevará a cabo el sábado 23 de enero de 2027 a las 22:00 horas en el Teatro Caupolicán.

La preventa de entradas será a través de PuntoTicket y empezará el lunes 9 de noviembre a las 11:00 horas, siendo exclusiva para clientes con tarjeta de crédito Tenpo.

En tanto, la venta general de los boletos comenzará el miércoles 11 de noviembre a la misma hora, es decir, a las 11:00 de la mañana.