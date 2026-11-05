Codelco detiene la planta concentradora de Andina por derrame de relaves que podría haber llegado al río Blanco

Codelco detuvo por completo la planta concentradora de su División Andina, en la Región de Valparaíso, luego de detectar durante la madrugada de este jueves un derrame de relaves que podría haber llegado al río Blanco.

Según informó la estatal, se detectó una posible obstrucción en el sistema de transporte de relaves, en el sector Rápido RV4 de sus operaciones cordilleranas en el cajón del río Blanco, que podría deberse a la caída de un objeto dentro de la canaleta.

“Esta situación habría generado un derrame parcial de material con eventual llegada al cauce del río Blanco”, señaló la cuprífera.

Además de paralizar la concentradora y suspender el transporte de relaves, Codelco desvió preventivamente las aguas hacia el embalse Piuquenitos y mantiene un monitoreo permanente del río.

La estatal indicó que se activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia y que la autoridad competente fue informada oportunamente. “Esta condición se encuentra controlada, las medidas de mitigación continúan en desarrollo”, afirmó.

Esval cerró preventivamente su captación desde el río Aconcagua

El río Blanco es afluente del río Aconcagua, la principal fuente de agua de la Región de Valparaíso. Por ello, la sanitaria Esval cerró de manera preventiva su captación superficial desde el Aconcagua y activó fuentes subterráneas y sistemas de respaldo para abastecer a Los Andes, donde aseguró que el suministro se mantiene normal.

En paralelo, la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua cerró sus compuertas como medida precautoria, a la espera de nuevos antecedentes sobre la calidad del agua para el riego.

Según los primeros análisis encargados por Codelco a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) en los ríos Blanco y Aconcagua, no se registraron variaciones significativas en parámetros como el pH, la conductividad y la temperatura. Los resultados fueron informados a Esval y a la Junta de Vigilancia.

Con todo, aún no se conoce el volumen del material derramado ni el alcance de su eventual impacto aguas abajo. La compañía tampoco ha informado cuándo se reanudará el procesamiento en la división, que combina la mina subterránea Río Blanco con el rajo abierto Sur Sur.

No es la primera vez que Andina enfrenta un episodio de este tipo. En febrero de 2016, la división registró un derrame de concentrado de cobre en el mismo río Blanco, y en enero de 2019 la rotura de un relaveducto en el sector Saladillo también alcanzó ese cauce, lo que llevó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a formular cargos contra la compañía en 2020.

El derrame se produjo el mismo día en que Codelco realizó una junta extraordinaria de accionistas, en la que informó que la producción artificial de 2024 y 2025 alcanzó 42.100 toneladas de cobre, con un impacto preliminar de entre US$ 120 millones y US$ 140 millones por el inventario inflado.