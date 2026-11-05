Montevideo se prepara para la visita de León XIV, la primera de un papa en 38 años

Montevideo se prepara para recibir, 38 años después de la última visita de un pontífice, al papa León XIV, cuya llegada este viernes despierta expectación entre creyentes y curiosos y moviliza a una capital que ultima los preparativos para el inicio de su primera visita apostólica a Uruguay.

“Hace muchos años que no viene”, comenta a EFE una ciudadana uruguaya, dado que la última visita de un papa se remonta a 1988, con Juan Pablo II.

“No somos un país muy cristiano, muy católico”, dice, pero asegura que el pontífice “es bien recibido” puesto que “hay libertad de culto, hay distintas religiones y se respetan todas”.

Entre dispositivos de seguridad, calles cortadas, vallados y un inesperado sol, la Plaza Independencia se pone a punto para su llegada preparando el escenario donde León XIV mantendrá un encuentro con las autoridades y celebrará la ceremonia pública de bienvenida.

Por la zona se aprecian “muchos cambios, mucho movimiento en las calles, incluso a la gente es un tema de conversación que sale muy fácil y que podés estar igual horas hablando de lo mismo”, apunta una joven.

“Nunca me esperé que viniera acá de tantos países grandotes (…) Me siento orgullosa de que venga a Uruguay”, celebra, ya que además, es el primer destino suramericano que visita León XIV como pontífice.

Su llegada “es una alegría para todo el país también, ese mensaje de paz, amor”, como describe otra mujer.

El traslado del papa por Montevideo incluye la avenida de las Américas, la rambla y la avenida 18 de Julio.

Otros, en cambio, planean participar en todos los eventos que puedan, como una mujer que asegura que piensa ir hasta Florida a verlo: “Lo vivís con mucha emoción, no sé cómo explicarte, como que el corazón se te agranda”, confiesa la fiel católica.

También llegan los curiosos y creyentes que se acercan desde países cercanos para presenciar el acontecimiento: “Estamos aquí para ver la visita del Papa, porque vengo de Brasil”, afirma un turista.

Como admite un periodista uruguayo, viene “mucha gente de Brasil, del interior de Argentina, pero eso ya se va a hacer más presente en Paysandú, debido a la cercanía”, por lo que considera que “es un evento único” para el país.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibirá al papa León XIV cuando el pontífice arribe este viernes a las 16:30 hora local (19:30 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, según confirmaron a EFE fuentes de Presidencia.

Será la primera escala de una gira suramericana que también incluye a Argentina y Perú.

Tras el saludo protocolar, Orsi dejará el aeropuerto antes de que la comitiva papal para trasladarse al Edificio José Artigas donde a las 18:15 hora local sostenga una reunión privada con el papa.

En su agenda previa, León XIV encabezará a las 17:30 hora local la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, su primer acto público en el país, aunque Presidencia confirmó que, en caso de lluvia, se trasladará al Sodre, el principal complejo cultural de la capital uruguaya.

Tras la reunión con Orsi, el pontífice recibirá la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y presidirá un encuentro con el clero en la Catedral Metropolitana.