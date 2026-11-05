Cruz-Coke (Evópoli): “Ni Balladares (RN), Ramírez (UDI), Squella (REP) ni yo tenemos mucha conciencia de qué está haciendo realmente el Segundo Piso”

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, cuestionó este jueves el rol del Segundo Piso de La Moneda en la conducción política del gobierno.

En conversación con CNN Prime, el senador reveló que “ni la Andrea Balladares (RN), ni Guillermo Ramírez (UDI), ni Arturo Squella (REP), ni yo tenemos mucha conciencia de qué es lo que está haciendo realmente el Segundo Piso”.

#CNNPrime | Luciano Cruz Coke, senador y presidente de Evópoli: “Ni Andrea Balladares, ni Guillermo Ramírez, ni Arturo Squella, ni yo tenemos mucha conciencia de qué es lo que está haciendo el Segundo Piso, porque los partidos que estamos apoyando al Gobierno no contamos con esa interacción” @tv_monica 💻https://t.co/HSb8KtrAvK — CNN Chile (@CNNChile) November 6, 2026

“Porque lamentablemente los partidos políticos que estamos apoyando al gobierno no contamos con esa interacción”, señaló.

En esa línea, comparó el Segundo Piso del gobierno de José Antonio Kast con el del expresidente Sebastián Piñera.

“El Segundo Piso que yo conocí, al menos con Piñera, cuando me tocó a mí ser ministro, era un Segundo Piso que estaba a cargo de los asuntos del presidente. Acá realmente se ha creado una figura medio mítica de Alejandro Irarrázabal“, sostuvo.

El parlamentario reiteró que desconoce cómo funciona y que le “da la impresión de que tiene una influencia relevante, pero no sé cuánto influyen realmente las decisiones del presidente de la república”.

“Pero me parece que los ministros del comité político son aquellos que deben conducir políticamente al gobierno, y para ello debe existir también un diálogo con la infantería que estamos dando la pelea día a día en el Congreso”, añadió.

Al ser consultado sobre si hace falta más empoderamiento de los ministros más políticos de la administración, respondió: “Me parece que sí”.

#CNNPrime | Luciano Cruz Coke, senador y presidente de Evópoli, por ministros políticos y diseño del gobierno: “Me parece que les falta empoderamiento” @tv_monica

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“A la hora de tomar ciertas decisiones (…) no ha habido la coordinación o la comunicación política necesaria, requerida, precisamente para que no se presenten ciertos errores o malos pasos que puedan hacer tambalear la agenda política del gobierno”, argumentó.

“Ha habido una serie de errores autoinfligidos y autogoles” del Gobierno

Cruz-Coke reveló que, durante la reunión de presidentes de partidos del oficialismo con el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, manifestaron su preocupación por los “errores autoinfligidos” del Gobierno.

“Le hemos señalado al ministro del Interior (…) es que ha habido una serie de errores autoinfligidos que han determinado bastante más que la acción de la oposición“, aseguró.

#CNNPrime | Luciano Cruz Coke, senador y presidente de Evópoli, por baja en las encuestas: “Le hemos señalado al ministro del Interior que ha habido una serie de errores autoinfligidos” @tv_monica

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Ejemplificó esto con los bajos resultados de aprobación que ha recibido la administración vigente en las encuestas y puntualizó que le habría gustado que se hubiera socializado más el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, junto con la reforma de seguridad impulsada por Kast.

“Nos hemos quedado trabados en ciertos errores que yo creo que han sido perfectamente evitables y para los cuales creo que hay experiencia política suficiente en este grupo de partidos que lo apoya, para sacar aquellas cosas que el gobierno pretende sacar adelante con mayor apoyo y sin la necesidad de pronto de cometer en algunos errores que son de carácter político principalmente, y autoinfligidos”, manifestó.

Además, criticó la figura de la oposición: “La oposición no hace goles porque no tiene delanteros; están todos lesionados, el equipo está prácticamente bajando a segunda división”.

Por ello, reiteró que “el problema que yo he visto es precisamente que aquí efectivamente se han cometido algunos autogoles que son evitables”.

#CNNPrime | Luciano Cruz Coke, senador y presidente de Evópoli, por gestión del gobierno: La oposición no hace goles porque no tiene delanteros, están todos lesionados, el equipo está prácticamente bajando a segunda división. El problema es que se han cometido algunos autogoles que son evitables” @tv_monica

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“Hay que efectivamente tratar de generar un diseño de gestión política que funcione más coordinadamente con los partidos que defienden al gobierno y que lealmente defienden las votaciones del gobierno en el congreso y que precisamente pueden ayudarlo en su acción política”, añadió.

Respecto a la acusación constitucional que anunció el sector en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, mencionó que una de las dificultades que tiene la oposición para presentarla es que “no cuentan hoy día con los votos” y que todos los parlamentarios de Evópoli la rechazarán.