Senadora RN cuestiona al Consejo de Monumentos Nacionales por retrasos en obras: “Ya basta de frenar el progreso del país”

La senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, explicó las razones detrás de su voto de $1.000 al presupuesto del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), cuestionando los retrasos que, a su juicio, ha provocado el organismo en proyectos de infraestructura como hospitales, autopistas y obras del Metro.

La parlamentaria explicó que esta votación busca expresar el malestar frente a los retrasos que, a su juicio, ha provocado la actuación del organismo en obras de alto impacto para la ciudadanía. Si bien reconoció la importancia de proteger el patrimonio histórico y arqueológico, sostuvo que esa responsabilidad no puede traducirse en una traba permanente para proyectos fundamentales, como hospitales, autopistas y otras obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de las personas.

Como ejemplo, Gatica mencionó el caso del Hospital de La Unión, donde el Panel Técnico de Concesiones recomendó compensar a la concesionaria con más de 3.500 UF por gastos asociados a retrasos registrados entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. La senadora cuestionó que, según expuso en Sala, no existirían informes que acrediten hallazgos arqueológicos relevantes que justifiquen la paralización de las obras.

También apuntó a la Línea 7 del Metro de Santiago, cuyo retraso de aproximadamente dos años por hallazgos habría generado sobrecostos superiores a US$150 millones, de acuerdo con antecedentes presentados por Metro ante el Consejo en enero de 2025.

La senadora RN sostuvo que votar $1.000 para el presupuesto (del CMN) constituye una señal política frente a una forma de funcionamiento que, a su juicio, requiere cambios. Al respecto, explicó que “nadie está diciendo que no haya que proteger nuestro patrimonio, sí hay que hacerlo, pero eso no puede significar que terminemos paralizando indefinidamente hospitales, autopistas o proyectos que son indispensables para las personas. El desarrollo del país y el resguardo patrimonial deben ser compatibles“.

Gatica agregó que “un organismo público que tiene la responsabilidad de resguardar nuestro patrimonio también debe entregar respuestas oportunas, criterios claros y plazos razonables. Votar mil pesos es una señal para decir que no podemos seguir financiando una institucionalidad que, en lugar de facilitar soluciones, termina retrasando obras que Chile necesita. Ya basta de frenar el progreso del país“.