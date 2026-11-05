Presión sobre La Moneda: Oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de modificar el Segundo Piso

Diputados del oficialismo y la oposición coincidieron este jueves en que se debe modificar el Segundo Piso del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

En Aquí se Debate, los parlamentarios Macarena Santelices (IND-UDI), Francisco Orrego (RN), Álvaro Ortiz (DC) e Ignacio Achurra (FA) manifestaron un respaldo transversal a la opción de remodelar el cuestionado Segundo Piso de La Moneda.

Orrego argumentó que “falta coordinación, nos falta una relación mucho más directa entre lo que son los partidos que forman parte de la coalición de gobierno, particularmente lo que es la incidencia de Chile Vamos en el Segundo Piso y ahí lo que tenemos que tener son canales de coordinación”.

“Faltan canales de comunicación para que los que están asesorando el segundo piso, liderados por Alejandro Irrarázabal, tengan la capacidad efectivamente de conversar con mi presidenta de partido (Andrea Balladares), con Guillermo Ramírez (UDI), de llegar a acuerdos“, puntualizó.

Esta opinión fue compartida por Santelices, quien sostuvo además que “faltan personas que lleguen al segundo piso como Rodrigo Álvarez (UDI)”, lo que fue secundado por el diputado de RN. Así ambos parlamentarios oficialistas afirmaron que hace falta gente con más experiencia política en el Segundo Piso.

En tanto, desde la oposición, Achurra remarcó que “el problema (del diseño) es mucho más profundo que el Segundo Piso. Yo creo que es el presidente Kast”.

“Jamás pensé que iba a ser un gobierno con mala idea y que iba a gobernar tan mal. O sea, yo me he impresionado realmente del mal diseño del gobierno, de la falta de liderazgo del presidente Kast, pero sobre todo de la desconexión (…) da la sensación de que el presidente vive en Narnia“, criticó.

En su opinión, “sus asesores, que forman parte de su entorno, están también en esa burbuja (…) Tiene que venir gente que viva más o menos en el Chile real (al Segundo Piso). Gente que esté más o menos conectada con la sensación ambiente del país. (…) Que entienda lo que significan las decisiones del gobierno para que le permita romper la burbuja al presidente Kast”.

Por su parte, Ortiz se mostró más crítico y manifestó que se necesita una modificación del Segundo Piso debido a que “el gobierno tiene la embarrada”. Acusó también que allí existe una falta de comunicación evidente con los parlamentarios del oficialismo.

“La exministra de Deportes, el premio de consuelo es llevarla de asesora al Segundo Piso. Es un gobierno que está demostrando que no sabe gobernar. Que no se soportan ni entre ellos”, arremetió.

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