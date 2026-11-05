Sernac advierte sobre falla con riesgo “fatal” en airbags: Conoce el modelo afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) advirtió este jueves que existe un posible defecto en algunos vehículos de la marca Chevrolet 1500 LTZ comercializados entre los años 2016 y 2018.

La entidad fiscalizadora emitió una alerta de seguridad para el modelo afectado, luego de que General Motors Chile Industria Automotriz Limitada informara que presentan un “posible defecto en los infladores de airbag de cortina lateral“.

Dicho defecto, advirtieron, podría causar “lesiones físicas graves e incluso fatales a sus ocupantes si se encuentran a bordo“.

¿Cuál es el modelo afectado?

En concreto, el vehículo incluido en la alerta de seguridad es el Chevrolet Silverado 1500 LTZ, comercializado entre febrero de 2016 y diciembre de 2018.

En total, son 30 las unidades que están en manos de los consumidores y que podrían presentar un fallo de fábrica en los infladores del airbag de riel de techo (RRAB) desde su origen en Estados Unidos.

“En algunos de estos vehículos, los infladores del airbag de riel de techo (‘RRAB’), ubicados en los rieles del lado izquierdo y derecho por encima del revestimiento interior (headliner), pueden presentar un defecto de fabricación que podría provocar la separación de la tapa del inflador o la rotura de la pared lateral del inflador”, detalló el Sernac.

Explicó que “si la tapa del inflador se separa del RRAB o se produce una rotura en la pared lateral, el gas comprimido escapará del inflador y la tapa u otros componentes podrían ser proyectados dentro del vehículo, lo que potencialmente podría causar lesiones físicas graves e incluso fatales a sus ocupantes si se encuentran a bordo”.

No obstante, recalcaron que hasta el momento no se han reportado accidentes.

¿Qué hacer si posees uno de los vehículos afectados?

En caso de contar con uno de los vehículos que presentan el defecto de fábrica, el propietario debe contactar a la empresa a través de sus puntos de contacto: 800 800 115 y +56 2 2544 8135, o por su correo electrónico atencion.chevrolet@gm.com.

Asimismo, señalaron que la empresa “procederá de forma preventiva a sustituir el dispositivo airbag del riel de techo izquierdo F105L y derecho F105R. La reparación tiene una duración estimada de 4 horas y no tiene costo para el consumidor”.