Exministro Gajardo respalda acusación constitucional contra Rabat: “Hay argumentos sólidos”

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que la acusación constitucional que anunció la oposición en contra del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, tiene viabilidad.

El exsecretario de Estado respaldó en 24 Horas que “hay fundamentos. Hay argumentos sólidos” para llevar a cabo el libelo contra Rabat por la cuestionada rebaja de penas a pederastas.

“Hay fundamentación jurídica; los capítulos que se están viendo tienen una muy buena fundamentación, son bastante sólidos“, afirmó.

Asimismo, criticó los argumentos que entregó el ministro durante la sesión especial convocada en el Congreso a raíz de los decretos que firmó el Ministerio de Justicia para conceder los beneficios penitenciarios.

“En esa sesión especial, el ministro de Justicia dio antecedentes que no son del todo correctos, utilizó una argumentación que deja de lado un conjunto de antecedentes que él tenía y eso podría considerarse una falta de probidad“, remarcó.

“El ministro de Justicia no se tiene que ir a defender al Congreso Nacional, tiene que ir a entregarle los antecedentes al Congreso Nacional”, añadió.

En esa línea, cuestionó la defensa de Rabat al sostener que siguió los fallos de la Corte Suprema para otorgar las reducciones de condena, ya que indicó que durante el proceso de traspaso de mando se explicó el criterio que siguió el gobierno de Gabriel Boric.

“Nunca pensamos que se iba a cambiar el criterio. Nosotros le dijimos que este es el criterio y esto es lo que nosotros defendemos”, enfatizó.

Además, sostuvo que la demora en la entrega de los 56 decretos que ha solicitado la oposición está “entorpeciendo la labor fiscalizadora del Congreso y eso también es grave“.

“Yo habría renunciado, de todas maneras, y habría reconocido el error”, cerró.