Teletón 2026: ¿Cómo será la programación de las 27 horas y qué artistas se presentarán?

La Teletón 2026 presentó la programación de su transmisión televisiva, que se realizará entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre.

La jornada comenzará a las 22:00 horas y estará dividida en cinco bloques temáticos, con presentaciones musicales, humor, competencias y actividades familiares.

La transmisión también tendrá un espectáculo de cierre en el Estadio Nacional, además de espacios digitales y enlaces con las distintas regiones del país.

¿Cuál es la programación de la Teletón 2026?

Bloque noche (viernes 6 de noviembre, de 22:00 a 02:00 horas)

Obertura con guiños futuristas, inspirada en una mirada al Chile de los próximos años.

Tradicional mensaje de Don Francisco.

Presentaciones musicales de Pandora, Luz Casal y SINAKA.

Pulso Regional, con enlaces para monitorear las 16 regiones del país.

Reportajes sobre niños, niñas, jóvenes y familias que forman parte de Teletón.

Bloque trasnoche (sábado 7 de noviembre, de 02:00 a 08:00 horas)

“Cónclave del Humor”, con Melón y Melame, Los Atletas de la Risa y Los Blondon Boys.

“La batalla de los famosos”, con participantes como Nicolás y Fernando Larraín, Eduardo de la Iglesia y Andrea Arístegui.

Desfile de pijamas con Jean Philippe Cretton, Carla Ochoa, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yamna Lobos, Horacio de la Peña y Lucila Vit, entre otros.

Encuentros musicales dedicados a la cumbia y la música ranchera, con Toly Fu, Karla Melo, Grupo Disparo, Nina la que brilla y Carolina Molina, “La Rancherita”.

Bloque mañana familiar (sábado 7 de noviembre, de 08:00 a 13:30 horas)

Tradicional desayuno de Don Francisco, desde Pudahuel, junto a una numerosa familia.

Presentación de El Perro Chocolo.

Show del grupo mexicano Picus.

Participación del creador de contenido argentino Alejo Igoa.

Enlaces en vivo con la corrida del Banco de Chile y otras actividades en Santiago y regiones.

Bloque sábado por la tarde (de 13:30 a 17:00 horas)

Desafío Unimarc.

Presentación del cantante argentino Luciano Pereyra.

Competencia de karting entre comediantes nacionales.

Cuadrangular de fútbol con influencers, actores y figuras del balompié nacional, entre ellos Iván Zamorano y Claudio Bravo.

Bloque cierre Teatro Teletón (de 17:00 a 21:00 horas)

Presentaciones musicales de La Combo Tortuga, Jordan, Amigo de Artistas y la Sonora de Todos junto a Don Francisco.

Reportajes sobre procesos de rehabilitación.

Enlaces desde regiones y desafíos regionales.

Entrega de los cómputos de la campaña, en la previa al espectáculo del Estadio Nacional.

¿Qué artistas se presentarán en el cierre de la Teletón en el Estadio Nacional?

El espectáculo final volverá a realizarse en el Estadio Nacional y contempla las siguientes presentaciones:

Obertura protagonizada por Isidora Uribe, exembajadora de la campaña.

Princesa Alba y SINAKA, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Paolo Bortolameolli.

Gondwana.

Alanys Lagos.

Picus.

Los Rodantes Invisibles.

Leo Rey.

Jean Paul Olhaberry, con un espectáculo de ilusionismo.

Stefan Kramer, en el humor.

Pablito Pesadilla, junto a Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Marcianeke.

Tito El Bambino.

Santaferia.

Digitón y Pulso Regional: los espacios paralelos a la transmisión

La programación también contempla la quinta edición de la “Digitón”, que reunirá a cerca de 40 creadores de contenido, entre ellos Icata, Tomás Leiva, Claudio Michaux, Eskarcita, Piita Marcela, Tati Fernández y Mike Milfort.

La transmisión comenzará con una cuenta regresiva desde la Torre Entel y continuará desde el Teatro Teletón y el Estadio Nacional. Incluirá entrevistas, reacciones en vivo y actividades como la final de la Gamertón y la pijamada.

Por su parte, el “Pulso Regional” recorrerá las 16 regiones del país para mostrar el desarrollo de la campaña. Entre sus participantes estarán Pastelito, Dani Muñoz, Jordan, Karim Butte, Yamila Reina, Pato Fuentes, Nico Ruiz y Joseph Rivas, conocido como Chico Eléctrico.