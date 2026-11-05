Pamela Jiles espera que el PDG vote en bloque la acusación constitucional contra Rabat: “La bancada va a votar como la gente lo exige”

Esta tarde, la diputada Pamela Jiles (PDG) abordó la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, advirtiendo que el Gobierno enfrenta un complejo escenario a pocos meses de haber asumido.

En conversación con 24 Horas, Jiles comentó acerca del líbelo acusatorio impulsado por la oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados y a la posición que adoptará el Partido de la Gente frente a la iniciativa.

Al consultarle por la postura que tomarán desde su colectividad, la parlamentaria recalcó que buscarán actuar coordinadamente para acatar la línea fijada por el liderazgo del partido y su electorado.

“Yo espero que votemos en bloque. No es fácil, porque la discusión entre nosotros es intensa, profunda y ardua. Creemos en la democracia interna y nos parece sumamente interesante el análisis de esta situación”, agregó.

En esa línea, la representante del distrito 12 sostuvo que la decisión estará marcada por la postura de sus electores y llamó a seguir las recomendaciones de su secretario general, Franco Parisi.