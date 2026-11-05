Discord se despide de su fama de devorador de RAM: Phoenix consumiría menos de 300 MB de memoria

Durante años, una de las quejas más frecuentes entre los usuarios de Discord ha sido que el programa vuelve lentos los computadores al quedar abierto en segundo plano.

Esto ocurre porque la aplicación actual funciona sobre Electron, una tecnología que en la práctica equivale a tener un navegador web oculto corriendo exclusivamente para el chat.

Debido a esto, el programa suele consumir entre 1 y 2 GB de memoria RAM en el uso diario, llegando incluso a superar los 4 GB en casos extremos reconocidos por la propia compañía.

Para solucionar este problema de raíz, el cofundador y director de tecnología de la empresa, Stanislav Vishnevskiy, confirmó el desarrollo de Discord Phoenix. Esta nueva versión dejará atrás la arquitectura actual y será reescrita por completo en Rust, un lenguaje de programación moderno enfocado en el alto rendimiento, acompañado de un motor gráfico propio llamado GPUI.

Los primeros adelantos de este cambio muestran resultados prometedores. Una captura preliminar de Discord Phoenix funcionando en Windows 11 registró un consumo de apenas 290,2 MB de memoria RAM, una caída drástica frente al gigabyte que suele exigir la versión actual solo al encenderse.

Además, al eliminar las pesadas librerías del sistema anterior, se espera que la aplicación abra de forma casi instantánea, desapareciendo la clásica pantalla gris de carga al iniciar, y que comparta su base de código con los teléfonos móviles para agilizar futuras mejoras.

A pesar del entusiasmo que genera ver un consumo inferior a los 300 MB, el directivo llamó a mantener la cautela. La cifra revelada corresponde a una prueba temprana en un entorno controlado, por lo que aún falta comprobar cómo responderá el programa en el uso cotidiano con múltiples servidores abiertos, llamadas grupales y transmisiones de pantalla en vivo. Por ahora, Discord no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para esta actualización.