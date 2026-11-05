Rojo Edwards (Ind-RN) cuestiona al Segundo Piso: “Ni aunque llevemos a Bernardo O’Higgins de candidato ganaríamos las próximas elecciones”

Esta tarde, el senador Rojo Edwards (Ind-RN) criticó el rol del equipo de asesores del presidente José Antonio Kast, liderado por Alejandro Irarrázaval. Incluso, este jueves, aseguró que el denominado Segundo Piso está “representando una traba para el progreso de Chile”.

De acuerdo al legislador: “Muchos de nosotros tenemos serias dudas de que el propio Segundo Piso esté filtrando discordias a la prensa con el objetivo de afectar la reputación de ciertas personas”.

Estas declaraciones se dan por la controversia que generaron las diferencias entre la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y su subsecretaria, Carolina Rossi, cercana al asesor de Inteligencia Artificial (del Segundo Piso), Sebastián Torrealba.

En esa línea, el representante de la Región Metropolitana advirtió que “si nosotros seguimos en este tranco de decisiones, en particular en el Segundo Piso, ni aunque llevemos de candidato a Bernardo O’Higgins, ganaríamos las próximas elecciones presidenciales. Esto tiene que cambiar”.

Una de las modificaciones propuestas por Edwards es rediseñar o modificar el Segundo Piso.

Cabe recordar que el congresista ha sido una de las voces críticas del oficialismo respecto a la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha estado en el foco de los cuestionamientos a raíz de la autorización de las rebajas de penas por delitos sexuales contra menores.