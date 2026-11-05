Turista europeo deberá pagar $436 mil a Bomberos por encender y fumar un cigarrillo en el Parque Nacional Queulat

Un turista de nacionalidad ucraniana fue multado por más de $400 mil a Bomberos tras ser formalizado por encender y fumar un cigarrillo al interior del Parque Nacional Quelat en la región de Aysén.

El procedimiento se concretó luego de que un guardaparques denunciara el hecho a carabineros de Puyuhuapi, quienes se adoptaron a la norma dispuesta en la Ley de Bosques para la protección de la flora y fauna nacional.

En la audiencia de control de detención del turista en el Juzgado de Garantía de Cisnes, se determinó que el imputado cumplía con los requisitos legales, por lo que se le ofreció una suspensión condicional del procedimiento.

El tribunal había solicitado en primera instancia que el visitante pagara un millón de pesos a Bomberos u otra institución de beneficencia, además de abandonar el país el día fijado de su vuelo y no volver a Chile en un lapso de un año.

No obstante, el Juzgado de Garantía de Cisnes finalmente estableció que donara 400 euros (alrededor de 436 mil pesos chilenos) junto a la prohibición del ingreso a parques nacionales mientras se encuentre en Chile.

La abogada del Ministerio Público, Marcela Valdés, explicó que la acción del turista se establece como delito en la ley (artículo 22 bis de la Ley de Bosques). Además, remarcó los daños que pueden ocasionar los incendios forestales al llevar a cabo acciones como fumar un cigarrillo en el lugar.

“Es importante que la comunidad sepa y entienda que es una conducta prohibida y que hoy día el legislador además ha sido muy duro al momento de sancionar este delito, toda vez que se entiende la gran repercusión que puede llegar a tener un incendio al interior de un parque nacional”, sostuvo la abogada.