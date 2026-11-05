Ministerio de la Mujer confirma acompañamiento estatal a víctimas en caso de Francisco Huaiquipán: “La violencia sexual no puede quedar impune”

La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, confirmó que el ministerio está realizando gestiones con las instituciones involucradas en el caso del exfutbolista Francisco Huaiquipán, detenido este jueves por el delito de violación a mayor de 14 años.

Según información de la Policía de Investigaciones (PDI), Huaiquipán tenía una orden de detención pendiente desde hace tres semanas emanada desde el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Ante ello, la subsecretaria de la Mujer confirmó que la cartera está al tanto del caso y que se encuentra coordinando acciones con las instituciones involucradas para evaluar los apoyos necesarios.

“Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en coordinación con el SernamEG, estamos informados del caso y realizando las gestiones correspondientes con las instituciones involucradas para evaluar los apoyos que puedan requerirse“, señaló.

Además, la autoridad confirmó que las víctimas ya cuentan con acompañamiento del Estado. “En este caso, ellas ya cuentan con el acompañamiento psicosocial y jurídico del Estado“, indicó.

Finalmente, Raphael enfatizó que “la violencia sexual no puede quedar impune” y sostuvo que esperan que la investigación avance con celeridad, considerando la gravedad de los hechos.