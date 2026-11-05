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Santiago Peña promete acudir al juicio político en su contra y ejercer “su derecho a defensa” tras crisis por Ueno Bank

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Santiago Peña promete acudir al juicio político en su contra y ejercer “su derecho a defensa” tras crisis por Ueno Bank

(EFE) – El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves, poco después de que fracasara por falta de cuórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, que se presentará y ejercerá su “derecho a la defensa” en el juicio político que deberá enfrentar en el Senado a raíz de la crisis por el cierre de Ueno bank.

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