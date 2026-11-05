Fin de semana de extremos en la Región Metropolitana: Cuándo lloverá y qué día se registrarán 32 °C

Este fin de semana de noviembre se prepara para un periodo de inestabilidad en el tiempo en la zona central del país.

Al menos así lo afirma Meteored. De acuerdo con el informe, este viernes 6 de noviembre será protagonista la inestabilidad atmosférica en la capital del país, donde la mínima llegará a los 9 °C y la máxima a 21 °C.

En las zonas precordilleranas de Santiago, podrían caer precipitaciones de hasta 5 mm de agua caída. No obstante, desde el organismo señalan que “al tratarse de precipitaciones de carácter convectivo, su distribución espacial será irregular, por lo que algunas localidades podrían registrar chubascos mientras otras permanecerán prácticamente secas”.

Se espera que sea una jornada de nubosidad y un ambiente fresco y húmedo.

Un escenario completamente distinto se vivirá este sábado 7 de noviembre, ya que aumentarán las temperaturas máximas entre 28° C y 30 °C en el Gran Santiago. “Será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque convendrá mantener una adecuada hidratación y protección solar”, señalan desde Meteored.

Asimismo, se espera que este domingo 8 de noviembre sea la jornada con las temperaturas más altas registradas al menos en primavera, con una máxima de hasta 32 °C.

Desde el organismo, reiteran el llamado al cuidado y a tomar medidas de prevención como evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, entre el mediodía y la tarde.