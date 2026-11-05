Diputado Kast (Rep) defiende al ministro Rabat por rebaja de penas: “No es el generador del problema, el problema es del Estado de Chile”

Esta jornada, el diputado José Antonio Kast Adriasola (Rep) defendió el desempeño del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha estado envuelto en la polémica ante la rebaja de penas a condenados.

En conversación con T13, el parlamentario sostuvo que el secretario de Estado “no es el generador del problema, el problema es del Estado de Chile. Aquí el problema no es de un ministro puntual, viene de una ley que tiene ya 23 años, que desde sus inicios nunca tuvo una exclusión de personas que pudieran acceder a este beneficio/derecho”.

Tras ello, Kast defendió al titular de Justicia, señalando que “es un excelente abogado y ha sido un excelente ministro. Dentro de la Cámara, a mí me ha tocado ver cómo logra acuerdos con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con amplios sectores del resto de la oposición y es muy bien valorado”.

Al preguntarle por la acusación constitucional que está impulsando la oposición contra Rabat, el representante del distrito 10 cuestionó que la estén anunciando desde hace “una semana y media ya, y que todavía no sean capaces de presentar nada ni de armar un argumento lineal”.

En esa línea, sostuvo que “¿Por qué si el ministro hace lo que la ley le dice, lo que tenía que hacer, están votando a favor? No hay sustento jurídico (en la acusación constitucional)”.

Consultado respecto a un eventual cambio de gabinete, el diputado declaró que estos cuestionamientos —del propio oficialismo— se deben conversar, de esa forma, determinar la manera para resolverlos de manera interna.

“Los problemas que hay, hay que conversarlos, hay que resolverlos y ojalá en la interna, porque aquí cuando la discusión se empieza a centrar en ‘qué dijo, qué no me dijo, qué me llamó, qué no me llamó’, se empieza a desviar del foco importante”, cerró.